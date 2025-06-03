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Survivor finali ne zaman? 2025 Survivor final tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor finali ne zaman? 2025 Survivor final tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2025, 1 Ocak’ta başlayan zorlu mücadelesini büyük finalle noktalamaya hazırlanıyor. Şampiyonun belli olacağı tarih araştırılıyor.

Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu parkurlarında beş aydır devam eden Survivor All Star 2025, nefes kesen mücadeleleriyle finale yaklaşıyor. Hakan Hatipoğlu’nun Survivor Panorama’da yaptığı açıklamayla, yarışmanın final tarihi konuşuluyor. 

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN 2025?

Survivor All Star 2025’in final tarihi, Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu’nun 28 Mayıs 2025’teki canlı yayın açıklamasıyla netleşti. 4-5 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenecek finallerle şampiyon 5 Haziran’da belli olacak. Acun Medya’dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Sosyal medyada bazı hesaplar finalin 13 Haziran’da İstanbul'da yapılacağını öne sürdü. Kesin final tarihi için açıklamalar takip ediliyor.

SMS oylamasının kaldırılmasıyla tamamen performansa dayalı bir format benimseyen Survivor, izleyiciler arasında büyük heyecana neden oldu. Finalin İstanbul’da canlı yayınla yapılması, hem yarışmacılar hem de seyirciler için ayrı bir anlam taşıyor. 

Survivor finali ne zaman? 2025 Survivor final tarihi - 1. Resim

SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor All Star 2025, 1 Ocak 2025’te TV8 ekranlarında başlayan yayın hayatına, Hakan Hatipoğlu’nun açıklamasına göre 5 Haziran 2025’te son verecek. Geçmiş sezonlara bakıldığında, Survivor genellikle 5-6 aylık bir yayın sürecinin ardından Haziran veya Temmuz aylarında final yapıyor. Bu nedenle 5 Haziran tarihi, programın alışılageldik takvimine uygun. 

Yarışmanın sona ermesiyle birlikte, Dominik’teki zorlu parkurlarda aylardır mücadele eden yarışmacılar, İstanbul’daki büyük finalde seyirci karşısında performanslarını sergileyecek. Final öncesi son eleme haftasında beş yarışmacı kalacak ve üçü İstanbul’daki oyunlarla finale garantileyecek. Kalan ikisi ise son düelloda yarışacak.  Özellikle Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya gibi isimler, şampiyonluk için en çok konuşulan adaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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