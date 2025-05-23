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Survivor'da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?
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Survivor’da eleme düellosu heyecanı meydana geldi. 23 Mayıs 2025 Cuma günü Survivor'da kimin elendiği merak konusu oldu. Survivor’da eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim ise arama motorlarında araştırılıyor. Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem potaya giren isimler oldu .4 kişi arasından bir isim şampiyonluğa veda edecek.

Survivor eleme düellosunun sonucunda adadan ayrılan isim arama motorlarında sorgulatıldı. Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem pota olan isimlerdir.

23 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu sonucu ve adaya veda eden yarışmacıya ilişkin detaylar belli oldu. 

Survivor'da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? - 1. Resim

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ 23 MAYIS CUMA?

Survivor’dan elenen isim şu an için belli olmadı. 23 Mayıs 2025 Cuma günü Survivor’a veda eden isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Survivor'da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? - 2. Resim

PERFORMANSA GÖRE DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Konseyde 4 eleme adayının da belirlenmesiyle beraber performansa göre düello eşleşmelerini açıklandı.

Düelloda eşleşme Ayşe-Sevgi, Meryem-Dilşah olarak belirlendi.

Survivor'da eleme düellosu 23 Mayıs 2025! Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? - 3. Resim

SURVİVOR ALLSTAR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Finale kısa bir süre kala Survivor'da takımlar dün gece dokunulmazlık karşılaşması için bir kez daha karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün ön planda tutulduğu oyunda yarışmacılar rakibini yenmek için elinden gelen mücadeleyi verdi.

Kıran kıran geçen mücadele finale Hikmet ve Sevgi çıktı. Atışlarda başarılı olan Hikmet'in aldığı sayı ile dokunulmazlığı 8-7 skorla All Star takımı kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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