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Tarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak?
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ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol’da, 2024-2025 yayın dönemini tamamlamaya hazırlanıyor. Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak, bitti mi, ne zaman başlayacak gibi sorular programın takipçilerinin radarında.

ATV’de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programı sezon finaline doğru adım adım yaklaşıyor. Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak sorusunun cevabı ise netlik kazanmış durumda. Sevilen programın yaz tatili arası vermesine sayılı günler kaldı.

Tarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak? - 1. Resim

ESRA EROL SEZON FİNALİ NE ZAMAN 2025

Esra Erol sezon finali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl 28 Haziran’da sezonu kapatan Esra Erol'da programının bu yılki sezon final tarihi belli oldu. Edinilen bilgilere göre Esra Erol’da programı 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yaparak yaz tatiline girecek.

Tarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak? - 2. Resim

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol sezon finalinin ardından her yıl olduğu gibi yaz arasına girecek. Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen yapımın yeni sezon yayın tarihi ise daha netleşmedi.

Geçmiş yayın takvimleri de hesaba katıldığında Esra Erol’da programının yeni sezona Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Kanal yönetimi ve yapım ekibi tarafından resmi yeni sezon tarihi ilerleyen haftalarda duyurulacak.

Tarih belli oldu! Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak? - 3. Resim

ESRA EROL BİTTİ Mİ?

ATV kanalında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol’da programı henüz bitmedi. 27 Haziran’a kadar hafta içi her gün izleyici karşısına çıkacak olan Esra Erol sezon finali ile ekranlara kısa bir ara verecek. Programın yeni sezonunun ise Eylül 2025'te başlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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