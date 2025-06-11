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Tarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10-16 Haziran tarihleri arasında Tarım Kredi Market'te indirim rüzgarları esmeye devam ediyor. Pirinçten Ayçiçek yağına, çikolataya, bebek bezinden çamaşır deterjanına kadar birçok kategorideki geniş bir yelpazede yer alıyor. İşte 10-16 Haziran Tarım Kredi Market aktüel ürünleri...

Tarım Kredi Kooperatifleri, birçok üründe başlattığı yeni indirim kampanyasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. "Kat Kat Fırsat" sloganıyla başlatılan 10-16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, vatandaşlara uygun bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte, 10-16 Haziran 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri...

Tarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - 1. Resim

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU

Çaykur Tiryaki Çay 1000 G: 209,90 TL
Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (Fındıklı, Çilekli, Limonlu): 32,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 G: 64,90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 1 L: 74,50 TL
Tarım Kredi Çifte Kavrulmuş Fındık Doypack 400 G: 219,90 TL
TAT Sos Çeşitleri (Barbekü 250 G, Acı Sos 230 G, Hardal 230 G, Sarımsaklı Mayonez 205 G, Ranch 220 G): 34,50 TL
Tarsüt Tereyağı 1000 G: 299,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG: 249,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Süzme Peynir 850 G: 132,50 TL
Tarım Kredi Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk 300 G: 589,00 TL
Banvit Piliç Sosis 1 KG: 89,00 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri (ızgaralık, haşlamalık, sote): 209,00 TL
Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim 500 G: 189,90 TL
Dardanel Ton Balığı 3x75 G: 155,00 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner 200 G: 139,00 TL
Banvit Baton Piliç Sucuk 450 G: 65,00 TL

Tarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - 2. Resim

10-16 HAZİRAN 2025 TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL KATALOĞU

Anadolu Baldo Pirinç 2500 G: 174,90 TL
Sana Klasik Bitkisel Margarin 250 G: 23,50 TL
Tarım Kredi Poşetli Mahlepli Kurabiyelik Unlu Mamul Karışımı 400 G: 94,50 TL
Avşar Maden Suyu Çeşitleri (Karadut-Frenk Üzümü, Elma-Tarçın-Karanfil, Armudu Nektarı) 1 L: 54,90 TL
Uludağ Gazoz Çeşitleri 6x200 ML: 37,50 TL
Kızılay Limonata Çeşitleri 1 L: 27,90 TL
Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1000 G: 47,50 TL
Tarım Kredi Zeytin Yağlı Salamura Siyah Zeytin L-XL 500 G: 134,90 TL
Aqua Bambulu Tuvalet Kağıdı 40'lı: 219,00 TL
Sleepy Bebek Bezi Çeşitleri (Junior 20'li, Max 20'li, Süper 20'li): 89,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Dilimli Hellim Peyniri 200 G: 59,00 TL
Elit Güzellik Sabunu Çeşitleri (Hindistan Cevizi, Aloe Vera) 4x70 G: 29,00 TL
Elit Bulaşık Deterjanı 750 ML: 29,00 TL
Solo Kağıt Havlu 16'lı: 159,00 TL
Duru Şampuan Çeşitleri (Saç Dökülmelerine Karşı, Aloe Vera & Mentol, Yedi Bitkili, Çam Teresi, Misket Limon, Badem) 500 ML: 49,00 TL
Elit Çamaşır Deterjanı 5 KG: 159,00 TL
Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 99,00 TL

Tarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - 3. Resim

Çaykur Tiryaki Çay 1000 G: 209,90 TL
Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (Fındıklı, Çilekli, Limonlu): 32,90 TL

Tarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - 4. Resim

Tarsüt Tereyağı 1000 G: 299,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG: 249,90 TL

Tarım Kredi'den, 10-16 Haziran'da büyük fırsat! Etiket fiyatları tek tek düştü - 5. Resim

Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209,00 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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