Tatlı krizlerini bastırarak kilo vermek mi istiyorsunuz? Çikolatalı Kurabiye ile mümkün!

Tatlı krizlerini bastırmak ve kilo vermek artık bir kurabiye kadar yakın. Bilim insanlarının geliştirdiği özel bir bitter çikolatalı kurabiye, açlık hissini tamamen kontrol altına alıyor. Diyet yapanların kabusu olan ani tatlı isteğini bastırmak için geliştirilen bu kurabiye, zayıflama sürecinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Bilim dünyasından gelen heyecan verici bir gelişme, diyet yapan milyonlarca insanı heyecanlandırdı. İtalya’daki Doğu Piedmont Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, tatlı krizini bastırarak tokluk hissi veren ve zayıflamaya yardımcı olan özel bir bisküvi geliştirdi.

Bitter çikolatalı bisküvi, içerdiği özel bir bitkisel bileşen sayesinde açlık hissini baskılayarak uzun süreli tokluk sağlayabiliyor.

Günümüzde birçok kişi sağlıklı bir hayat için diyet yaparken, tatlı krizleriyle baş etmekte zorlanıyor. Aniden gelen şeker isteği, çoğu zaman sağlıklı beslenme düzenini bozabiliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren bu yeni bisküvi, tatlı krizlerine son vererek kilo kontrolünü destekliyor.

TATLI KRİZLERİNE SON

Avrupa Obezite Kongresi’nde tanıtılan bitter çikolatalı kurabiye, içeriğinde bulunan “Artemisia absinthium” (pelin otu) adlı bitkisel öz açlık hissini bastırıyor. Bu kurabiyeyi deneyenlerde ise açlık hormonu olarak bilinen ghrelin seviyesi düşerken, tokluk hissini artıran GLP-1 hormonunun yükseldiği tespit edildi.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE UMUT OLABİLİR

Bu yeni bisküvi, yalnızca diyet yapanlar için değil, aynı zamanda obezite ile mücadele eden bireyler için de umut verici nitelikte. Tatlı isteğini bastırma özelliğiyle öne çıkan bu bisküvi, hem kilo vermek isteyenler hem de sağlıklı beslenmeyi sürdürenler için alternatif bir çözüm sunuyor. Uzmanlar, bu tür inovatif ürünlerin sağlıklı yaşamı teşvik etmede büyük rol oynayabileceğini belirtiyor.

SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şimdilik sadece laboratuvar ortamında üretilen bu özel bisküvinin, ilerleyen süreçte piyasaya sürülmesi planlanıyor. Klinik deneylerin başarıyla tamamlanmasının ardından, “zayıflatan kurabiye” olarak da anılabilecek bu ürünün geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.