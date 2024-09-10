Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak

TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi ile beraber ne zaman açılacağı da merak ediliyordu. 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak olan TBMM Genel Kurulu'nda 3. yasama yılının başlangıcı ile birçok önemli konu görüşülecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaz tatilinin ardından yeni yasama yılına hazırlanıyor.

Meclis'in açılış tarihi, öğretmenlik mesleği ve yargı reformu gibi önemli konuların görüşüleceği 3. yasama yılının başlangıcını merakla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 

TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak - 1. Resim

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış tarihi, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netlik kazandı.

30 Temmuz'da tatile giren Meclis 1 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00’te yeniden toplanmak üzere açılacak.

TBMM Genel Kurulu, bu tarihte yeni yasama yılına resmi bir törenle başlayacak. Yasama yılı açılışında birçok önemli konu masaya yatırılacak.

TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak - 2. Resim

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Meclis 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girme kararı almış ve çalışmalarını 1 Ekim'e kadar durdurmuştu. Bu süreçte, Meclis'teki milletvekilleri ve komisyonlar yaz tatili boyunca faaliyetlerine ara verdi.

Fakat yeni yasama yılı açılışıyla birlikte Meclis tekrar yoğun bir çalışma temposuna girecek.

TBMM'nin tatile girmesi, gündemdeki bazı düzenlemelerin bir sonraki yasama yılına bırakılmasına neden olmuştu.

TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak - 3. Resim

Özellikle kamuoyu tarafından beklenen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve yargı reform paketleri, Meclis'in açılmasıyla birlikte hızla görüşülerek yasalaştırılması planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Yasama yılı boyunca yoğun mesai harcanması beklenen Meclis, yeni yasama döneminde de birçok değişikliği gündemine alacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Narin'in arkadaşları mezarını ziyaret ederek dua etti! Çocukları görenler duygulandıAnkara'da simide yüzde 50 zam! İşte yeni fiyat 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak - HaberlerTüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacakBir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacak - HaberlerBir sonraki milli maç Türkiye-Karadağ 11 Ekim Cuma günü saat 21.45’te yapılacakAB üyesi olmayan İzlanda, Türk vatandaşlarından vize istiyor - HaberlerAB üyesi olmayan İzlanda, Türk vatandaşlarından vize istiyorGalatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer oldu - HaberlerGalatasaray’a veda eden Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya transfer olduFIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak - HaberlerFIFA Dünya Kupası 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacakiOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü çıkacak - HaberleriOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü çıkacak
Sonraki Haber Yükleniyor...