TBMM 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi ile beraber ne zaman açılacağı da merak ediliyordu. 1 Ekim 2024 tarihinde açılacak olan TBMM Genel Kurulu'nda 3. yasama yılının başlangıcı ile birçok önemli konu görüşülecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaz tatilinin ardından yeni yasama yılına hazırlanıyor.

Meclis'in açılış tarihi, öğretmenlik mesleği ve yargı reformu gibi önemli konuların görüşüleceği 3. yasama yılının başlangıcını merakla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış tarihi, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netlik kazandı.

30 Temmuz'da tatile giren Meclis 1 Ekim 2024 tarihinde saat 15.00’te yeniden toplanmak üzere açılacak.

TBMM Genel Kurulu, bu tarihte yeni yasama yılına resmi bir törenle başlayacak. Yasama yılı açılışında birçok önemli konu masaya yatırılacak.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Meclis 30 Temmuz 2024 tarihinde tatile girme kararı almış ve çalışmalarını 1 Ekim'e kadar durdurmuştu. Bu süreçte, Meclis'teki milletvekilleri ve komisyonlar yaz tatili boyunca faaliyetlerine ara verdi.

Fakat yeni yasama yılı açılışıyla birlikte Meclis tekrar yoğun bir çalışma temposuna girecek.

TBMM'nin tatile girmesi, gündemdeki bazı düzenlemelerin bir sonraki yasama yılına bırakılmasına neden olmuştu.

Özellikle kamuoyu tarafından beklenen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve yargı reform paketleri, Meclis'in açılmasıyla birlikte hızla görüşülerek yasalaştırılması planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Yasama yılı boyunca yoğun mesai harcanması beklenen Meclis, yeni yasama döneminde de birçok değişikliği gündemine alacak.