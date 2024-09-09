Narin için Meclis'teki partilere çağrı yaptı! Erbakan'dan idam çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin'le ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erbakan, benzer acıların tekrar yaşanmaması için idam çağrısı yaptı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli İl Teşkilatı tarafından düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran olayıyla ilgili konuşan Erbakan, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

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"YASAL DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a Allah'tan rahmet dileyen Erbakan, “Narin yavrumuza Allah gani gani rahmet etsin, gerçekten çok üzüldük. Millet olarak başımız sağ olsun. Bu konuyla ilgili çok daha ciddi yasal düzenlemelerin oturulup konuşulması ve Meclis'teki bütün partilerin de sorumluluğunda olan bir konuda el birliğiyle yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada idam cezasının da tekrardan gündeme gelmesinin mutlaka tartışılması lazım." dedi.

"İDAM TEKRARDAN GÜNDEME GELMELİ"

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Caydırıcılık bakımından bunu biz daha önce de defaten söylemiştik. Özellikle çocukların bu şekilde katledilmesi gerçekten de korkunç bir olay. Vicdanımız sızlıyor, millet olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için idam cezasının da gündeme getirilmesi gerektiğini ifade ediyorum"