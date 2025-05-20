Temettü Takvimi 20-27 Mayıs: Bu hafta temettü verecek şirketler belli oldu!

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2024 yılı kar rakamları doğrultusunda belirlenen temettü dağıtım planları Mayıs 2025 itibarıyla yatırımcıların gündemine oturdu. Hisse senedi piyasalarında uzun vadeli pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için temettü ödemeleri büyük önem taşırken, Mayıs ayının üçüncü haftasında temettü verecek şirketlerin listesi ve ödeme tarihleri netleşti. 20 Mayıs ile 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında birçok firma kar payı ödemesi gerçekleştirecek.

Borsadaki yatırım stratejisini temettü gelirine göre şekillendiren yatırımcılar, Mayıs ayında açıklanan ödeme takvimlerini mercek altına aldı. Sermaye piyasalarında temettü getirisi, hem yatırımcılara düzenli nakit girişi sağlıyor hem de şirketlerin finansal sağlığını yansıtıyor.

Bu hafta yapılacak ödemelerle birlikte yatırımcılar, portföylerindeki hisseler üzerinden ek kazanç elde edecek. 2025 yılı Mayıs ayında yatırımcılarına temettü dağıtacak şirketler ise belli oldu.

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TEMETTÜ TAKVİMİ 20-27 MAYIS

Mayıs ayının üçüncü haftasında Borsa İstanbul’da birçok şirket yatırımcılarına kar payı dağıtımı yapmaya hazırlanıyor. 20-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek temettü ödemeleri, uzun vadeli yatırımcıların nakit akışı sağlaması açısından son derece mühim.

Bu hafta temettü verecek şirketler arasında Ege Profil, Aksa Akrilik, Ayen Enerji, Anadolu Isuzu, Coca-Cola İçecek, Lokman Hekim ve Anadolu Efes gibi güçlü firmalar yer alıyor. Temettü tutarları şirketlerin finansal performansına göre değişiklik gösterirken, ödemeler belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

BU HAFTA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)

Temettü Tarihi: 20 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 0,4250 TL

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Temettü Tarihi: 21 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 0,4080 TL

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Temettü Tarihi: 21 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 0,2119 TL

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

Temettü Tarihi: 26 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 1,6865 TL

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Temettü Tarihi: 26 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 0,9114 TL

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

Temettü Tarihi: 26 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 0,1771 TL

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Temettü Tarihi: 27 Mayıs 2025

Hisse Başı Temettü: 1,0829 TL