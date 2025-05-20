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Temmuz'da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Temmuz&#039;da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ürkiye’de asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayına çevrildi. Her yıl Ocak ayında belirlenen ve 2025 yılı itibarıyla net 22.104 TL olarak güncellenen asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı, gündemin en önemli ekonomi başlıklarından biri haline geldi. Ara zam olacak mı, asgari cürete zam var mı, Temmuz ara zammı açıklaması yapıldı mı merakla araştırılıyor.

2025 yılının başında yapılan yıl sonu asgari ücret zammı sonrası gözler ara zam olacak mı, asgari cürete zam var mı, Temmuz ara zammı açıklaması yapıldı mı sorularının cevaplarına çevrildi. Birçok vatandaş asgari ücrete ara zam yapılacak mı merakla bekliyor.

Temmuz'da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde - 1. Resim

ARA ZAM OLACAK MI?

Temmuz ayı yaklaşırken kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında, asgari ücrete yapılacak muhtemel ara zam geliyor. Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı, çalışanların alım gücünü ciddi oranda etkilerken, hükümetin bu tablo karşısında nasıl bir adım atacağı yakından takip ediliyor.

Asgari ücretliler başta olmak üzere, milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlara yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına odaklanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücret ara zammı açıklamaları bu süreçte dikkatle izleniyor. Hükümet kanadından gelen mesajlarda, yıl başında yapılan zammın yeterli olduğu ifade edilirken, ara zam konusunun gündemde olmadığı vurgulanıyor.

Öte yandan sendikalar ve muhalefet mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında ara zammın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Temmuz'da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde - 2. Resim

TEMMUZ ARA ZAMMI AÇIKLAMASI

Asgari ücretliler Temmuz ayında maaşlarına yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceğini öğrenmek için yetkililerden yapılacak açıklamalara kilitlenmiş durumda.

Bilhassa yıl başında yapılan yüzde 49'luk zamdan sonra hükümet, yıl boyunca yeni bir artış yapılmayacağını duyurmuştu. Ancak ekonomik göstergelerdeki bozulma ve enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesi alınan kararın gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 2024 yılı için asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğini ve ek bir zammın planlanmadığını ifade etmişti. Yapılan açıklama çalışan kesim tarafından hayal kırıklığıyla karşılanırken, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Temel gıda ve barınma harcamalarının hızla artması, sabit gelirli vatandaşların bütçesini sarsarken, beklentiler ara zamma dair yeni bir açıklamanın yapılması yönünde yoğunlaşıyor.

Temmuz'da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde - 3. Resim

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Şu an için resmi makamlarca açıklanmış net bir ara zam kararı bulunmuyor. Hükümetin mevcut planına göre 2025 yılı için belirlenen 22.104,67 TL'lik net asgari ücret yıl sonuna kadar geçerli olacak. Ancak yılın ilk beş ayında yaşanan fiyat artışları ve enflasyondaki yükseliş sebebi ile Temmuz ara zammı yeniden gündemde.

Temmuz'da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde - 4. Resim

TEMMUZ ARA ZAMMI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Her yıl Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı oranında zam yapılırken, bu yıl asgari ücretlilerin durumu belirsizliğini koruyor.

Yıl başında yapılan zam oranının, kısa sürede erimesi nedeniyle Temmuz’da yeni bir düzenleme yapılması gerektiği yönünde toplumda ciddi bir beklenti oluşmuş durumda. Hükümetten ise şu ana kadar ara zam beklentilerine olumlu bir cevap gelmiş değil.

Temmuz'da ara zam olacak mı, asgari ücrete zam var mı? Temmuz zammı gündemin merkezinde - 5. Resim

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin henüz netleşmiş bir karar olmamakla birlikte kamuoyundaki beklenti her geçen gün artıyor. Ekonomik göstergeler ve sosyal talepler doğrultusunda hükümetin kararını yeniden gözden geçirebileceği ihtimali konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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