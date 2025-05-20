Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Esnaf prim gün sayısı kaç olacak? Esnafa erken emeklilik müjdesi!

Esnaf prim gün sayısı kaç olacak? Esnafa erken emeklilik müjdesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esnaf prim gün sayısı kaç olacak? Esnafa erken emeklilik müjdesi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esnafa erken emeklilik yolu açılıyor. Küçük esnafın merakla beklediği prim reformunda yeni müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Bağ-Kur sigortalılar için 9 bin olan prim gün sayısının düşürülmesi hükümetin gündeminde yer alıyor.

Yaklaşık 7 milyon esnafın uzun süredir talep ettiği erken emeklilik düzenlemesi için kritik adımlar atılmak üzere. Hükümetin 14 Mayıs seçimleri öncesinde gündeme getirdiği sosyal güvenlik reformu, 2025 yılı sona ermeden yasalaşacak şekilde planlandı. Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı ise, küçük esnafın prim gün sayısında yapılacak değişiklik oldu. Mevcut sistemde 9 bin prim gününe tabi olan Bağ-Kur’lu esnafın prim günü kısalıyor.

ESNAF PRİM GÜN SAYISI KAÇ GÜNE İNİYOR?

Mevcut düzenlemede Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaflar, 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Ancak bu yüksek prim günü şartı, yıllardır esnaf kesimi tarafından eleştiriliyordu. Hükümetin hazırladığı yeni düzenleme ile kuaför, bakkal, pazarcı, tesisatçı gibi meslek gruplarını kapsayan küçük esnaflar için prim gün sayısının 7.200’e indirilmesi hedefleniyor. Bu sayede Bağ-Kur’lular da SSK’lı çalışanlarla eşit şartlarda emeklilik hakkı kazanacak.

Esnaf prim gün sayısı kaç olacak? Esnafa erken emeklilik müjdesi! - 1. Resim

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında erken emeklilik ile ilgili önemli bir vaat vermişti. Erdoğan, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim gününü 7.200’e indiriyoruz. Böylece SSK’lılarla eşitliyoruz,” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için son aşamaya gelindi.

Yeni yasal düzenlemenin 2025 yılı sonuna kadar TBMM’ye sunulması ve onaylanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylece bir milyondan fazla küçük esnaf için erken emeklilik hakkı doğmuş olacak. 

Esnaf prim gün sayısı kaç olacak? Esnafa erken emeklilik müjdesi! - 2. Resim

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

7.200 güne düşürülecek olan yeni prim şartı; kuaförler, manavlar, pazarcılar, tesisatçılar gibi bağımsız çalışan küçük esnafı kapsayacak. Bu kapsamda çalışanlar, emeklilik yaşı dışındaki diğer tüm şartları sağladıklarında erken emekli olabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AB’den İsrail’e darbe! Netanyahu'nun kabusu gerçek oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Panathinaikos Final Four ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Final Four - HaberlerFenerbahçe Panathinaikos Final Four ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Final FourKadınlarda erken emeklilik yasası çıktı mı? Ev hanımlarına prim desteği! - HaberlerKadınlarda erken emeklilik yasası çıktı mı? Ev hanımlarına prim desteği!Telefonunuzdaki bu noktalar ne anlama geliyor? Dikkat gizliliğiniz tehlikede olabilir! - HaberlerTelefonunuzdaki bu noktalar ne anlama geliyor? Dikkat gizliliğiniz tehlikede olabilir!İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: İl içi atama takvimi açıklandı mı? - Haberlerİl içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: İl içi atama takvimi açıklandı mı?Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde! - HaberlerKurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Bayram tatili kararları gündemde!Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi belli oluyor: Nihai liste açıklandı, kura ne zaman? - HaberlerSağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi belli oluyor: Nihai liste açıklandı, kura ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...