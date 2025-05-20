Esnaf prim gün sayısı kaç olacak? Esnafa erken emeklilik müjdesi!

Esnafa erken emeklilik yolu açılıyor. Küçük esnafın merakla beklediği prim reformunda yeni müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Bağ-Kur sigortalılar için 9 bin olan prim gün sayısının düşürülmesi hükümetin gündeminde yer alıyor.

Yaklaşık 7 milyon esnafın uzun süredir talep ettiği erken emeklilik düzenlemesi için kritik adımlar atılmak üzere. Hükümetin 14 Mayıs seçimleri öncesinde gündeme getirdiği sosyal güvenlik reformu, 2025 yılı sona ermeden yasalaşacak şekilde planlandı. Düzenlemenin en dikkat çeken başlığı ise, küçük esnafın prim gün sayısında yapılacak değişiklik oldu. Mevcut sistemde 9 bin prim gününe tabi olan Bağ-Kur’lu esnafın prim günü kısalıyor.

ESNAF PRİM GÜN SAYISI KAÇ GÜNE İNİYOR?

Mevcut düzenlemede Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnaflar, 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabiliyor. Ancak bu yüksek prim günü şartı, yıllardır esnaf kesimi tarafından eleştiriliyordu. Hükümetin hazırladığı yeni düzenleme ile kuaför, bakkal, pazarcı, tesisatçı gibi meslek gruplarını kapsayan küçük esnaflar için prim gün sayısının 7.200’e indirilmesi hedefleniyor. Bu sayede Bağ-Kur’lular da SSK’lı çalışanlarla eşit şartlarda emeklilik hakkı kazanacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında erken emeklilik ile ilgili önemli bir vaat vermişti. Erdoğan, “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim gününü 7.200’e indiriyoruz. Böylece SSK’lılarla eşitliyoruz,” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için son aşamaya gelindi.

Yeni yasal düzenlemenin 2025 yılı sonuna kadar TBMM’ye sunulması ve onaylanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylece bir milyondan fazla küçük esnaf için erken emeklilik hakkı doğmuş olacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

7.200 güne düşürülecek olan yeni prim şartı; kuaförler, manavlar, pazarcılar, tesisatçılar gibi bağımsız çalışan küçük esnafı kapsayacak. Bu kapsamda çalışanlar, emeklilik yaşı dışındaki diğer tüm şartları sağladıklarında erken emekli olabilecek.