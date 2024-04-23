Temsa'nın yeni CEO'su Evren Güzel olacak! Otomotiv ana sanayinin ilk Türk kadın CEO'su Evren Güzel'in hayatı ve kariyeri
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Temsa'nın yeni CEO'su Evren Güzel kimdir, soruları hız kazandı. Otomotiv ana sanayinde ilk Türk kadın CEO olarak görev alacak Evren Güzel hakkına detaylar merak ediliyor. Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Temsa'nın yeni CEO'su Evren Güzel kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri
Otomotiv ana sanayinde faaliyet gösteren ilk Türk kadın CEO Evren Güzel olacak. Görevi 1 Temmuz'da başlayacak olan Güzel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Evren Güzel kimdir, nerede okudu? İşte detaylar...
Evren Güzel, otomotiv ana sanayi sektöründe Türkiye'nin ilk kadın CEO'su olma unvanını kazanacak.
OTOMOTİV SANAYİSİNDE İLK TÜRK KADIN CEO
2020 yılı sonu itibarıyla Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Temsa'nın şu anki CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, 1 Temmuz'da görevini Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel'e devredecek.
Doğancıoğlu ise Sabancı Holding'in Teksas Austin'deki yeşil enerji şirketi Sabancı Climate Technologies'in başına geçecek.
EVREN GÜZEL KİMDİR, NEREDE OKUDU?
Evren Güzel, 1978 yılında doğdu., 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
2005 yılında Birmingham Üniversitesi (İngiltere) Avrupa Birliği yüksek lisans derecesini bitirdi.
İş hayatının başlangıcında İTO Emniyet ve Güvenlik Sistemleri San. Tic. A.Ş bünyesinde Dış Ticaret Yönetmeni olarak görev aldı.
Brisa bünyesine Mayıs 2006 yılında Dış Satış Koordinatörü görevi ile katıldı, 2010 Ocak ayından itibaren Dış Satışlar Müdürü (Avrupa) olarak görev aldı.
2017 Ağustos ayında Pazarlama Direktörlüğü görevine geldi. 2021 Ocak ayından bu yana Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Evren Güzel, 2006 tarihinden bu yana Brisa’da çalışıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi