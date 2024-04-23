Temsa'nın yeni CEO'su Evren Güzel olacak! Otomotiv ana sanayinin ilk Türk kadın CEO'su Evren Güzel'in hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Nisan 2024 12:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme:

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Temsa'nın yeni CEO'su Evren Güzel kimdir, soruları hız kazandı. Otomotiv ana sanayinde ilk Türk kadın CEO olarak görev alacak Evren Güzel hakkına detaylar merak ediliyor. Sabancı Holding-PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Temsa'nın yeni CEO'su Evren Güzel kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri