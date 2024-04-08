Tesla Robotaxi'nin tanıtım tarihi 8 Ağustos 2024 oldu

Elon Musk, teknoloji severlere müjdeyi duyurdu. Tesla Robotaxi geliyor. Tanıtım tarihi ise netleşti. Tesla CEO'su Elon Musk, tamamen otonom Tesla Robotaxi hakkında tarih verdi. Peki, tanıtım tarihi ne zaman? İşte Tesla ilk robot taksi tanıtım günü...

Elon Musk, uzun süredir beklenen Robotaxi modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Tesla robotaksilerinin tanıtılacağını duyurdu.

TESLA ROBOTAXİ GELİYOR

Reuters tarafından yayımlanan haberde Tesla’nın daha ekonomik bir otomobil projesini iptal ettiği vurgulandı. Bunun ardından Musk, haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve hemen ardından, robot taksilerinin tanıtım tarihini açıkladı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ABD'li milyarder Musk, Tesla'nın yıllardır beklenen Robotaksi modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Tesla Robotaxi tanıtım tarihi 8 Ağustos 2024 olarak açıklandı.

8 Ağustos’ta tanıtılan ve olası prototipini göreceğimiz Tesla Robotaxi'nin otonom sürüşün tamamen ön planda olacağı ve yakın zamanda satışa sunulmayacağı tahmin ediliyor.

Elon Musk, yaptığı paylaşımda “8/8’de Tesla Robotaksi tanıtımı” ifadesini kullandı.