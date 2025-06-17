THY kabin memuru alımı yapacak! THY başvuru kabin memuru alımı şartları neler?

Türk Hava Yolları, kabin memuru alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bu alımla beraber milli havayolu, kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. THY başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre, kabin memuru adayları için "Take-Off Kabin" ilanı açıldı. Bu kapsamda başvuru şartları da belli oldu.

THY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY’nin internet adresi üzerinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için belirlenen başvuru şartları da belli oldu.

THY başvuru şartları şu şekildedir;

Adayların en az ön lisans mezunu olması zorunludur. Doğum tarihlerinin 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında olması gereklidir. Değerlendirme süreçlerinde tamamlayan adaylar, kabin memuru adayı unvanıyla işe başlatılacak. Adaylar, Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 ay eğitim alacak ve başarılı olanlar kabin memuru olarak göreve başlayacak.

“Take-Off Kabin” ilanı ve THY’nin diğer açık pozisyonlarına başvurular, şirketin resmi kariyer sitesi olan “kariyer.thy.com” adresi üzerinden gerçekleşecek.

THY'nin kabin memuru ilanında aranan temel şartlar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak En az ön lisans mezunu olmak (Üniversite mezunlarına öncelik tanınabilir) 01.01.1988 - 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak Kadın adaylar için en az 160 cm, erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak (Boy-kilo orantılı) İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebi olabilir) Adli sicil kaydının temiz olması Yurtiçi ve yurtdışı seferlerde görev yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması Başvuru yapacak adayların, mülakat sürecinden önce online bir ön değerlendirme sürecine tabi tutulacağı bildirildi.

THY KABİN MEMURU BAŞVURULAR NE ZAMAN?

THY kabin memur başvuruları, THY'nin kariyer sitesi (kariyer.thy.com) üzerinden online olarak yapabilecek. Değerlendirme süreci kapsamında çevrim içi İngilizce seviye testi, boy-kilo ölçümü, grup mülakatı ve bireysel görüşme aşamaları arasındadır.

THY İnsan Kaynakları Departmanı, süreçte başarılı olan adayların eğitim programını geçerek, uçuş görevine hazırlanacağını bilgisi verildi.