Ticaret Bakanlığı bebek giyim grubundaki ürünü yasakladı! Boğulma riski barındırıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuklara yönelik riskler barındırdığı gerekçesiyle bir ürüne daha yasak getirildiği duyuruldu. Bebek giyim grubundaki Hello Baby markada çıtçıtlı Zıbın 2'Li kısa kol body kız model kıyafet toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürünü daha piyasadan toplatma kararı aldı.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, ürünün çocuk sağlığı açısından risk barındırdığını duyurdu.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Bebek giyim ürün grubundaki Hello Baby ( E bebek) marka çıtçıtlı zıbın 2'Li kısa kol body kız model 8682766665246 barkod numaralı ve 24Yhlbkbdy029-0045 ürünün toplatılmasına karar verildi.

Ürünün fotoğrafları da paylaşılırken güvensizlik nedeni olarak "TSE CEN/TR 16792 : 2014 - Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysisi ve Tasarımı İçin Öneriler - Mekanik Güvenlik - Ek B testlerinde beyaz ve turuncu baskılı body’lerdeki çıtçıtların koparak küçük parça silindirine girdiği tespit edilmiş ve bu durumun risk taşıdığı belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bahsi geçen ürünün taşıdığı riskler ile ilgili ise "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.)" denildi.

Bakanlık, 2 Haziran 2025 itibarıyla ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Tüketicilerin söz konusu ürünü kullanmamaları ve ilgili firmayla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.