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Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme yapabilmek için başarı sıralaması zorunlu mu? ÖSYM cevapladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme yapabilmek için başarı sıralaması zorunlu mu? ÖSYM cevapladı
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ÖSYM tarafından bu hafta sonu düzenlenen 2025 YKS sınavının ardından "Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması zorunlu mudur?" sorusu merak konusu oldu. Kısa süre içinde sınav sonuçların açıklanmasıyla beraber adaylar istediklere üniversiteyi kazanıp kazanamayacağını görecekler. İşte ÖSYM'nin cevapladığı başarı sıralamasına ilişkin detaylar...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Yükseköğretim Kurumları Sistemi (YKS) sınavları 21-21 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.

Sınavların gerçekleşmesiyle beraber adaylar gözlerinin YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması zorunlu mu? sorusu hakkındaki bilgiler ise ÖSYM'nin yayınladığı 2025 YKS kılavuzunda yer alıyor.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme yapabilmek için başarı sıralaması zorunlu mu? ÖSYM cevapladı - 1. Resim

TIP, HUKUK, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ECZACILIK, DİŞ HEKİMLİĞİ, ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI DEVAM EDECEK Mİ?

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam etmektedir. Bahsi geçen programlarda başarı sıralaması şartı zorunludur.

ÖSYM tarafından yayımlanan klavuzda bu programları tercih edebilmek için gerekli en düşük başarı sırasının ne olacağı belirtilmiştir.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme yapabilmek için başarı sıralaması zorunlu mu? ÖSYM cevapladı - 2. Resim

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yükseköğretim programlarında öğrenci alımına ilişkin ÖSYM tarafından gerçekleşen merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem gerçekleşir. Merkez yerleştirme yöntemi ÖSYM tarafından paylaşılmıştır.

Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede geçmektedir. Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları dikkate alınır. 

Bu sene YKS sonuçlarına göre yapılacak olan merkezî yerleştirmede, 2025 yılı yerleştirme puanları ile 2025 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Tablo yer alan 3C'de adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir  3D'de ise özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların ön lisans programlarından bahsetmektedir. 

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme yapabilmek için başarı sıralaması zorunlu mu? ÖSYM cevapladı - 3. Resim

Tablo 3A ve Tablo 3B.1,'de ek puan uygulanacak lisans programları gösterilirken 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ise  ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.

Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının nasıl hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de, Tablo 3C ve Tablo 3D’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını tek tek incelemeleri önemli bir noktadır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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