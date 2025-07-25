Tivibu Spor nasıl izlenir, şifreli mi? Tivibu Spor frekans bilgisi

Tivibu Spor canlı yayınlarını takip etmek isteyenler, televizyon, bilgisayar ve mobilden izleyebiliyor. Peki, Tivibu Spor nasıl izlenir, şifreli mi? İşte, Tivibu Spor frekans bilgileri...

Tivibu Spor, Türk Telekom’un spor kanalı olarak futbol, basketbol ve daha birçok branşta şifresiz yayınlarıyla milyonlara ulaşıyor. İzleyiciler Tivibu Spor nasıl izlenir, şifreli mi merak ediyor. Tivibu Spor frekans bilgisi netleşti.

TİVİBU SPOR NASIL İZLENİR?

Tivibu Spor, Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’nun ana spor kanalı olarak, uydu, kablo ve internet üzerinden geniş bir erişim sunuyor.

Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan kanal, Tivibu platformunda 77, Fil Box’ta 77 ve Turkcell TV+’ta izlenebiliyor.

Ayrıca, Tivibu Spor’un YouTube kanalı, canlı yayınlar ve maç özetleri için ücretsiz bir alternatif sunuyor.

Tivibu Spor’un Tivibu 382 ve 383 kanallarında ek spor içerikleri sunuyor ancak bu kanalların Süper Paket üyelerine özel olduğu belirtiliyor.

TİVİBU SPOR ŞİFRELİ Mİ?

Tivibu Spor’un ana kanalı, Türksat 4A uydusu üzerinden 11853 MHz frekansıyla tamamen şifresiz yayın yapıyor.

Futbol ve basketbolseverler FA Cup, İspanya Kral Kupası ve Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonları ücretsiz izlemesini sağlıyor.

Tivibu Spor, 2016’dan beri HD ve SD yayınlarla şifresiz hizmet sunuyor. Ancak Tivibu Spor 2, 3 ve 4 kanalları, Tivibu Süper Paket abonelerine özel ve ücretli olarak erişilebilir.

TİVİBU SPOR FREKANS BİLGİSİ

Tivibu Spor HD, Türksat 4A uydusu üzerinden 11853 MHz frekans, H-Yatay polarizasyon, 25000 sembol oranı ve 3/4 FEC ayarlarıyla şifresiz izlenebiliyor. Uydu alıcılarında bu bilgileri manuel olarak girerek kanal kolayca eklenebilir.

TİVİBU SPOR CANLI İZLE!

Tivibu Spor canlı yayını Türksat 4A uydusu (11853 MHz, H-Yatay, 25000 SR, 3/4 FEC), Tivibu 77, Fil Box 77, Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+ üzerinden izlenebilir. Ayrıca, Tivibu Spor YouTube kanalında şifresiz canlı yayınlar sunuluyor.