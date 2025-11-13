TOKİ başvurusu 5000 TL ne zaman yatırılacak? 500 bin konut başvuru ücreti ödeme
500 bin sosyal konut projesi ücreti 5000 TL'nin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar kurada isimleri çıkmaması halinde başvuru ücretlerini geri alacak. TOKİ başvurusu 5000 TL ne zaman yatırılacak, iade süreci nasıl olacak gündeme geldi.
- Kurada hak sahibi olmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini 5 gün ile 1 hafta arasında alacak.
- İade işlemleri kura tamamlandığından itibaren başlıyor ve yaklaşık bir hafta içinde tamamlanıyor.
- İade ödemeleri ilgili bankalar üzerinden otomatik olarak yapılıyor.
- İade işlemi için herhangi bir başvuru veya dilekçe gerekmiyor.
- IBAN numarasının başvuru sahibinin adına kayıtlı olduğundan emin olmak önemli.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura sonuçlarının ardından 5000 TL başvuru ücretinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Kurada hak sahibi olamayanların ücretlerinin ne zaman iade edileceği ve ödemenin hangi banka üzerinden yapılacağı merak ediliyor.
TOKİ BAŞVURUSU 5000 TL NE ZAMAN YATIRILACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi 5000 TL, ön başvurunun ardından SMS ile gönderilen hesap numarasına belirtilen süre içerisinde yatırılacak. Kurada hak sahibi olmayan vatandaşlar başvuru ücretlerini 5 gün ile 1 hafta arasında iade alacak. TOKİ, her projenin son kura tarihini esas alarak bankalara iade listelerini iletiyor. Bu listeler iletildikten sonra bankalar ödeme işlemlerini sırayla gerçekleştiriyor ve vatandaşların hesaplarına otomatik olarak yatırıyor.
Bazı projelerde yoğunluk nedeniyle bu süreç birkaç gün daha uzayabiliyor. Ancak resmi açıklamalarda, iade sürecinin kura tamamlandıktan kısa süre sonra başlatıldığı ve ödemelerin etap etap hesaplara geçirildiği belirtiliyor. Başvurular Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapıldığı için iade ödemeleri de ilgili bankalar üzerinden yapılıyor.
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLİR?
Kurada hak sahibi olamayan tüm vatandaşların yatırdığı 5000 TL’lik başvuru ücreti tamamıyla ve kesintisiz şekilde iade ediliyor. Bu ücret, yalnızca kurada adı çıkan kişiler için peşinat olarak değerlendiriliyor. Kurada çıkmayanların ise hesaplarına geri gönderiliyor.
İade süreci, ilgili projenin son kura çekiminin yapılmasıyla birlikte başlayacak. İade işlemleri yaklaşık bir hafta içinde tamamlanıyor.
İADE İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
İade işlemi başvuru yapılan banka üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Herhangi bir başvuru, dilekçe ya da ek işlem yapmaya gerek kalmadan başvuru sahibinin sisteme verdiği IBAN numarasına doğrudan yatırılacak.
IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibinin adına kayıtlı olması gerekiyor. Banka hesaplarında değişiklik yapıldıysa vatandaşların ilgili banka ile iletişime geçmesi gerekebilir. Aksi durumda iade işlemi gecikebilir veya hesaba aktarılamayabilir.