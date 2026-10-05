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TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?

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TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak

TOKİ'nin İstanbul'da uygulamaya koyduğu kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci tamamlandı. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede gözler şimdi kura tarihine çevrildi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları taşıyan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Şimdi ise gözler ''TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?'' sorularının cevaplarında...

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekimlerinin ve ilk konut teslimlerinin hangi ayda gerçekleştirileceğini açıklarken, İstanbul TOKİ kiralık konut kura tarihi gündemde. TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların sona ermesiyle birlikte TOKİ'nin değerlendirme süreci başladı. Projeye başvuran vatandaşların belirlenen koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek.

Şartları karşılamadığı tespit edilen başvuruların değerlendirme dışında bırakılmasının ardından geçerli başvurular arasından kura işlemi gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin kimler olacağı kura sonucunda belli olacak. Bakan Kurum'un yaptığı son açıklamaya göre hak sahiplerinin belirlenmesi ve ilk anahtar teslimlerinin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?

İSTANBUL KİRALIK TOKİ KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde başvurular 25 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından yapılan başvuruların şartlara uygunluğu incelenecek.

Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre gerekli şartları sağlayan başvurular arasından 1.071 konutun hak sahipleri Ekim ayında gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. TOKİ'nin inceleme sürecini tamamlamasının ardından kura tarihinin duyurulması bekleniyor.

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut projesi ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası ne zaman yapılacak?

TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

İstanbul kiralık sosyal konut projesine başvuran vatandaşların kura tarihine ilişkin resmi duyuruları TOKİ kanallarından takip etmesi gerekiyor. Projenin detayları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanırken, başvurular ve projeye ilişkin hizmetler de TOKİ'nin ilgili dijital platformları üzerinden takip edilebilecek.

Kura tarihi açıklandığında hak sahiplerinin hangi gün ve saatte belirleneceği, kura işleminin nasıl gerçekleştirileceği ve sonuçların nereden sorgulanabileceği de netleşmiş olacak. Kura çekiminin TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın ile yapılması öngörülüyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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