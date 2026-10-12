TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin belirlenmesi için bekleyiş başladı. Uygun kira bedelleriyle konut sahibi olmak yerine kiracı olarak ev sahibi olma imkanından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş, kura tarihine ilişkin açıklamaları takip ediyor. TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak merak edilirken kura çekimi için de geri sayım başladı.

Kaydet a- | +A

İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede başvuruların değerlendirilmesi ve kura işlemlerinin bu ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuruların yapılması ile beraber gözler şimdi ise sonuçlara çevrildi. Peki, TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? Toki kiralık konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası için geri sayım başladı

TOKİ KİRALIK KONUT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimine çevrildi. İlk etapta 1.071 konutun kiracıları kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekiminin Ekim ayında yapılması planlanırken sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz netleşmedi.

TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası için geri sayım başladı

İSTANBUL KİRALIK TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kura çekiminin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, ilk etapta 1.071 konutun hak sahiplerine tahsis edilmesi ve teslimatların başlaması hedefi duyuruldu.

Başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Kura takvimi ve sonuçların ilanına ilişkin ayrıntıların TOKİ'nin resmi kanallarından duyurulması bekleniyor.

TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası için geri sayım başladı

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi ilk etapta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy ilçelerinde toplam 1.071 konut kiraya verilecek.

Konutların 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da bulunuyor. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konutun kiralanması planlanıyor.

TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul kiralık TOKİ kurası için geri sayım başladı

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri konutların büyüklüğüne göre değişiyor. Açıklanan başlangıç fiyatları 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 konutlarda 12 bin TL olarak belirlendi. Üç odalı konutların aylık kirası 15 bin TL'den, 4+1 konutların kirası ise 18 bin TL'den başlayacak.

Konutların piyasa rayiçlerinin altında fiyatlarla kiraya verilmesi ve vatandaşların barınma giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Projeden yararlanacak hak sahiplerinin konutlarda üç yıl süreyle oturması planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala