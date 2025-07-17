Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçını kim kazandı? Bordo mavililer Araz Nahçıvan ile karşı karşıya

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında, Trabzonspor, Erzurum'da Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçına çıkıyor. Yeni transferlerin ardından Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçında bordo mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Canlı yayıncısı bulunmayan maçın kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçını kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Azerbaycan Premier Ligi’nin güçlü ekiplerinden Araz Nahçıvan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçının rakiplerinin isteği üzerine canlı olarak yayınlanmamaktadır. Bu nedenle taraftarlar, Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçını kim kazandı? sorusuna cevapa aramaya başladı.

TRABZONSPOR - ARAZ NAHÇIVAN HAZIRLIK MAÇINI KİM KAZANDI?

Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçında şu an ilk yarı tamamlanmıştır. Karşılaşma şu anda 1-1 skorla eşit şekilde devam etmektedir.

Trabzonspor'da Paul Onuachu sol ayağına aldığı darbeden kaynaklı sakatlandı ve maça devam edememiştir.

TRABZONSPOR - ARAZ NAHÇIVAN MAÇ ÖZETİ VE SKORLAR

Edinilen bilgiye göre, Araz Nahçıvan kulübünün 24 Temmuz’da Konferans Ligi’nde Aris ile oynayacağı maçın taktik provasını gizli tutmak istediği için karşılaşma herhangi bir televizyon kanalında ya da dijital platformda canlı olarak yayınlanmayacaktır.

Trabzonspor - Araz Nahçıvan hazırlık maçı Trabzonspor’un resmi YouTube kanalı üzerinden de yayın yapılması beklenmiyor. Ancak Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesaplarından karşılaşmaya dair bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Batista Mendy, Folcarelli, Okay, Nwakaeme, Zubkov, Onuachu

Araz Nahçıvan: Avram, İssouf, Franco, Ribeiro, Abasov, Andrade, Melo, Santos, Ramon, Simakala, Boli