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Haberler > Haberler > Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor, Halil Umut Meler, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim oldu, sorusu cevap buldu. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi netleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu? Fener maçını kim yönetecek? Fener maçı hakemi kim? Derbi maçının hakemi kim oldu?

Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Fener Trabzon maçını hangi hakem yönetecek, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. İşte TFF, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri... Derbi maçın hakemi kim?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 30. haftası 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - 2. Resim

SÜPER LİG'DE 30. HAFTA HAKEMLERİ

15 Mart Cuma;

20:30 Pendikspor - İstanbulspor | OĞUZHAN ÇAKIR

20:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor | BAHATTİN ŞİMŞEK

16 Mart Cumartesi;

13:30 Alanyaspor - Kayserispor | EMRE KARGIN

16:00 MKE Ankaragücü - Başakşehir | CİHAN AYDIN

20:30 Beşiktaş - Antalyaspor | BURAK PAKKAN

20:30 Adana Demirspor - Sivasspor | TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17 Mart Pazar;

13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK | ABDULKADİR BİTİGEN

16:00 Kasımpaşa - Galatasaray | ATİLLA KARAOĞLAN

16:00 Hatayspor - Samsunspor | BURAK ŞEKER

20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe | HALİL UMUT MELER

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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