Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim oldu, sorusu cevap buldu. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi netleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu? Fener maçını kim yönetecek? Fener maçı hakemi kim? Derbi maçının hakemi kim oldu?
Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Fener Trabzon maçını hangi hakem yönetecek, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. İşte TFF, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri... Derbi maçın hakemi kim?
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 30. haftası 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
SÜPER LİG'DE 30. HAFTA HAKEMLERİ
15 Mart Cuma;
20:30 Pendikspor - İstanbulspor | OĞUZHAN ÇAKIR
20:30 Fatih Karagümrük - Konyaspor | BAHATTİN ŞİMŞEK
16 Mart Cumartesi;
13:30 Alanyaspor - Kayserispor | EMRE KARGIN
16:00 MKE Ankaragücü - Başakşehir | CİHAN AYDIN
20:30 Beşiktaş - Antalyaspor | BURAK PAKKAN
20:30 Adana Demirspor - Sivasspor | TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17 Mart Pazar;
13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK | ABDULKADİR BİTİGEN
16:00 Kasımpaşa - Galatasaray | ATİLLA KARAOĞLAN
16:00 Hatayspor - Samsunspor | BURAK ŞEKER
20:30 Trabzonspor - Fenerbahçe | HALİL UMUT MELER
Kaynak: Türkiye Gazetesi