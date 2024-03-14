Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 11:51 - Güncelleme: 14 Mart 2024 12:08 - Güncelleme:

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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim oldu, sorusu cevap buldu. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi netleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim oldu? Fener maçını kim yönetecek? Fener maçı hakemi kim? Derbi maçının hakemi kim oldu?