İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak

TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan&#039;a kadar yapılacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) kapsamında görev alacak 11 personel alacak. Peki TÜBİTAK hangi kadrolara personel alımı yapacak? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...

TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapacak 11 araştırmacı alımını başlattı. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Başvuru şartları neler? TÜBİTAK başvuruları ne zamana kadar? Tüm merak edilenler haberimizde.

TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak - 1. Resim

TÜBİTAK 11 PERSONEL ALACAK

TÜBİTAK Gebze'de istihdam edilmek üzere 11 personel alımı yapılacağını açıkladı. Araştırmacı ve Uzman Araştırmacı pozisyonları için başvurular başladı. 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan tarihine kadar alınacak. Personeller, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak - 2. Resim

TÜBİTAK ELEMAN ALIMI BAŞVURU

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Resmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün - HaberlerResmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünMHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı - HaberlerMHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandıSurvivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Sercan eleme adayı oldu - HaberlerSurvivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Sercan eleme adayı olduYeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandı - HaberlerYeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandıTürkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir? - HaberlerTürkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir?Ömer dizisi İlkim kimdir? - HaberlerÖmer dizisi İlkim kimdir?Oruçluyken saç boyamak orucu bozmaz - HaberlerOruçluyken saç boyamak orucu bozmazCHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı - HaberlerCHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandıAK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı - HaberlerAK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandıİnstagram askıya alındı sorunu ve çözümü - Haberlerİnstagram askıya alındı sorunu ve çözümü
Sonraki Haber Yükleniyor...