TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak
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TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) kapsamında görev alacak 11 personel alacak. Peki TÜBİTAK hangi kadrolara personel alımı yapacak? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...
TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapacak 11 araştırmacı alımını başlattı. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Başvuru şartları neler? TÜBİTAK başvuruları ne zamana kadar? Tüm merak edilenler haberimizde.
TÜBİTAK 11 PERSONEL ALACAK
TÜBİTAK Gebze'de istihdam edilmek üzere 11 personel alımı yapılacağını açıkladı. Araştırmacı ve Uzman Araştırmacı pozisyonları için başvurular başladı. 11 proje personeli kadrosu için başvurular 25 Nisan tarihine kadar alınacak. Personeller, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek.
TÜBİTAK ELEMAN ALIMI BAŞVURU
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi