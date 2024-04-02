TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Nisan 2024 01:01 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 01:01 - Güncelleme:

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TÜBİTAK, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) kapsamında görev alacak 11 personel alacak. Peki TÜBİTAK hangi kadrolara personel alımı yapacak? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...