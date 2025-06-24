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Tüpraş hissesi neden düşüyor? Bist 100 TÜPRAŞ (TUPRS) hisse fiyatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tüpraş hissesi neden düşüyor? Bist 100 TÜPRAŞ (TUPRS) hisse fiyatı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüpraş hisse fiyatı gündemde yerini aldı. Haziran ayının son haftasında hisse performansıyla yatırımcıların gözü Tüpraş'ta. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik ve Orta Doğu krizi Tüpraş hisselerindeki fiyat hareketliliğini doğrudan etkiledi. Tüpraş hissesi neden düşüyor, yükselecek mi soruları ise yatırımcıların en sık sorduğu sorular arasında yer buldu.

Son 1 ayda Tüpraş hissesi dikkat ciddi bir ivme yakaladı. 24 Haziran itibarıyla hisse değeri, geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 7,61 artış göstererek 138,60 TL seviyesinde işlem gördü. 23 Haziran'da 148,40 TL ile zirve yapan Tüpraş hisse fiyatı bugün sert bir düşüş gösterdi.

Tüpraş hissesi neden düşüyor? Bist 100 TÜPRAŞ (TUPRS) hisse fiyatı - 1. Resim

TÜPRAŞ HİSSESİ NEDEN DÜŞÜYOR?

TÜPRAŞ (TUPRS) hisselerinde 24 Haziran 2025 itibarıyla yaşanan sert düşüş yatırımcıları üzdü.

23 Haziran Pazartesi günü 148,40 TL seviyesinden kapanan TUPRS hissesi bugünkü işlem gününe yüzde 6,60'lık kayıpla başladı ve 138,60 TL seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki oynaklık da TÜPRAŞ gibi rafineri şirketlerini doğrudan etkilemiş durumda. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, rafineri marjları üzerindeki belirsizlikleri artırarak yatırımcıların temkinli olmasına yol açtı.

Orta Doğu’da İran-İsrail geriliminin etkileri ve ateşkes söylentilerinin piyasalarda güvenli liman algısını zayıflatması da uzmanlar tarafından Tüpraş hissesi neden düşüyor sorusunun cevabı olarak yorumlandı.

Tüpraş hissesi neden düşüyor? Bist 100 TÜPRAŞ (TUPRS) hisse fiyatı - 2. Resim

TÜPRAŞ HİSSE FİYATI YÜKSELECEK Mİ?

TÜPRAŞ hisselerinin yükselme potansiyeli global enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı şekilleniyor. Analist raporlarına göre TUPRS için ortalama hedef fiyatın 177,23 TL olduğu belirtildi. Bazı kurumlar tahmini hedefi 230 TL’ye kadar yükseltirken, en düşük tahmin ise 84,90 TL oldu.

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, uzman görüşleri ve tahminleri bildirilmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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