Turistik Karaelmas Ekspresi nereye gidiyor? Karadeniz’e ilk sefer gerçekleşiyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi’nin ilk sefer tarihini açıkladı. Batı Karadeniz’in doğal güzelliklerini raylar üstünde keşfetmek isteyenler için önemli bir fırsat olan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin güzergahı ve sefer tarihleri merak konusu oldu.

Türkiye’nin nostaljik tren rotalarına bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak hattında hizmet verecek olan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 13 Haziran 2025 Cuma günü ilk seferine çıkacağını duyurdu. Proje, hem turizme hem de demiryolu nostaljisine gönül verenler için özel bir deneyim sunacak.

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ NEREYE GİDİYOR?

Karaelmas Ekspresi, Ankara’dan başlayarak Karabük, Çankırı, Kalecik ve Zonguldak güzergahında ilerleyecek. Toplamda karşılıklı 8 sefer yapması planlanan tren; 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagon olmak üzere toplam 120 yolcu kapasiteli olacak. Ankara’dan Cuma akşamı saat 21.25’te hareket edecek trenin her durağında yolculara bölgeyi keşfetme fırsatı verilecek.

Tren, ilk olarak Karabük/Yeşil Yenice’de 4 saatlik bir mola verecek ve ardından Zonguldak’a ulaşacak. Dönüş yolculuğu ise cumartesi gece 23.55’te başlayacak. Gezi boyunca yolcular Çerkeş’te 2 saat, Çankırı’da 5 saat, Kalecik’te ise 2 saat 30 dakikalık geziler gerçekleştirebilecek. Bu sayede tren sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir kültür ve keşif aracı haline dönüşüyor.

TURİSTİK KARAELMAS SEFERLERİ NE ZAMAN?

Kültür ve turizm odaklı bu proje, yııl boyunca belirlenen özel tarihlerde gerçekleştirilecek. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Turistik Karaelmas Ekspresi ile yolcularımız Batı Karadeniz’in kültürel ve doğal mirasını yeniden keşfetme imkanı bulacak. Trenimiz bu rotada unutulmaz bir yolculuğa çıkacak” ifadelerini kullandı. Karaelmas Ekspresi’nin 2025 yılı sefer tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

13 Haziran 2025

26 Eylül 2025

10 Ekim 2025

14 Kasım 2025