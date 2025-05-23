Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları hazırlık maçına geri sayım başladı

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesi son hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, gözünü Hollanda ile oynanacak kritik hazırlık karşılaşmasına çevirdi. Filenin Sultanları'nı yakından takip eden voleybolseverler Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını araştırıyor.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi öncesi son hazırlık sınavına çıkıyor. Filenin Sultanları’nın Hollanda ile karşı karşıya geleceği önemli hazırlık maçı 25 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak.

Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat 15.00'te başlayacak. Hazırlık kampı kapsamında İtalya’da düzenlenen AeQuilibrium Cup turnuvasında boy gösteren milliler, daha önce Almanya karşısında galibiyet elde ederek moral kazanmıştı. Turnuvanın son ayağında ise rakip Hollanda olacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan hazırlık karşılaşması, televizyon ekranlarında değil dijital bir yayın platformu aracılığıyla izleyiciyle buluşacak. Türkiye - Hollanda voleybol maçı Max platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

AeQuilibrium Cup kapsamındaki tüm karşılaşmaları şifreli yayınla sunan Max platformu Türkiye - Hollanda voleybol maçını da kullanıcılarına anbean aktaracak.

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

VNL öncesi temposunu yükselten Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup organizasyonu çerçevesinde üç hazırlık maçına çıkıyor. İlk maçta Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan milliler 24 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak.

Ardından 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile oynanacak olan mücadeleyle hazırlık süreci tamamlanacak.