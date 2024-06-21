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Türkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek oynamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek oynamayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te yarın Türkiye ile Portekiz karşı karşıya gelecek. İlk mücadele Gürcistan ile yapılırken İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. 22 Haziran günü oynanacak olan karşılaşmada İsmail Yüksek neden yok, sakat mı merak edilirken muhtemel kadro da gündeme geldi.

22 Haziran günü 19.00'da başlayacak olan Portekiz karşılaşmasına kısa süre kala İsmail Yüksek'in neden oynamadığı merak konusu oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyona Almanya ev sahipliği yapıyor.

İSMAİL YÜKSEK NEDEN YOK?

Yarın oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçında İsmail Yüksek sakatlığı ve tedavisi sebebiyle forma giymeyecek.

İrfan Can Kahveci de sakatlığı nedeniyle oynamayan isimler arasında yer alacak. Dün gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaparak çalıştı.

Türkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek'in oynamaması bekleniyor - 1. Resim

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

19.00'da başlayan olan mücadele, BVB Dortmund Stadı'nda oynanırken A Milli Futbol Takımı, 628'inci maçına çıkacak. Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden takımımız, Portekiz'i yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. 

Türkiye - Portekiz maç sonuçları:

24.03.2022    Porto    2022 Dünya Kupası play-off yarı finali    1-3
02.06.2012    Lizbon    Özel    3-1
07.06.2008    Cenevre    Avrupa Şampiyonası Finalleri    0-2
24.06.2000    Amsterdam    Avrupa Şampiyonası Finalleri    0-2
14.06.1996    Nottingham    Avrupa Şampiyonası Finalleri    0-1
19.04.1965    Ankara    Dünya Kupası Elemeleri    0-1
24.01.1965    Lizbon    Dünya Kupası Elemeleri    1-5
25.03.1956    Lizbon    Özel    1-3
18.12.1955    İstanbul    Özel    3-1

Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye'dir.

Türkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek'in oynamaması bekleniyor - 2. Resim

HAKEM KİM?

Mücadelenin hakemi Felix Zwayer olurken yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Dördüncü hakem Jesus Gil Manzano olurken VAR'da Bastian Dankert olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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