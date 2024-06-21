Türkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek oynamayacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024'te yarın Türkiye ile Portekiz karşı karşıya gelecek. İlk mücadele Gürcistan ile yapılırken İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. 22 Haziran günü oynanacak olan karşılaşmada İsmail Yüksek neden yok, sakat mı merak edilirken muhtemel kadro da gündeme geldi.
22 Haziran günü 19.00'da başlayacak olan Portekiz karşılaşmasına kısa süre kala İsmail Yüksek'in neden oynamadığı merak konusu oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyona Almanya ev sahipliği yapıyor.
İSMAİL YÜKSEK NEDEN YOK?
Yarın oynanacak olan Türkiye - Portekiz maçında İsmail Yüksek sakatlığı ve tedavisi sebebiyle forma giymeyecek.
İrfan Can Kahveci de sakatlığı nedeniyle oynamayan isimler arasında yer alacak. Dün gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaparak çalıştı.
TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?
19.00'da başlayan olan mücadele, BVB Dortmund Stadı'nda oynanırken A Milli Futbol Takımı, 628'inci maçına çıkacak. Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden takımımız, Portekiz'i yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Türkiye - Portekiz maç sonuçları:
24.03.2022 Porto 2022 Dünya Kupası play-off yarı finali 1-3
02.06.2012 Lizbon Özel 3-1
07.06.2008 Cenevre Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2
24.06.2000 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2
14.06.1996 Nottingham Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-1
19.04.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
24.01.1965 Lizbon Dünya Kupası Elemeleri 1-5
25.03.1956 Lizbon Özel 1-3
18.12.1955 İstanbul Özel 3-1
Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye'dir.
HAKEM KİM?
Mücadelenin hakemi Felix Zwayer olurken yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Dördüncü hakem Jesus Gil Manzano olurken VAR'da Bastian Dankert olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi