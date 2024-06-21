Türkiye - Portekiz maçında tedavisi devam eden İsmail Yüksek oynamayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme:

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EURO 2024'te yarın Türkiye ile Portekiz karşı karşıya gelecek. İlk mücadele Gürcistan ile yapılırken İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. 22 Haziran günü oynanacak olan karşılaşmada İsmail Yüksek neden yok, sakat mı merak edilirken muhtemel kadro da gündeme geldi.