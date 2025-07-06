Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı!

İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan son verilere göre 1 Ocak 2025’ten bugüne kadar ülke genelinde toplam 3.181 yangın meydana geldi. Yangınların 1.351’i ormanlık alanlarda, 1.830’u ise orman dışı bölgelerde çıktı. Kamuoyunca Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü merak ediliyor.

Yetkililer artan yangın tehdidine karşı Türkiye'nin dört bir yanında olağanüstü bir müdahale süreci yürütüldüğünü vurguluyor. Peki, Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü?

TÜRKİYE'DE KAÇ YANGIN VAR?

Türkiye genelinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte orman yangınlarında ciddi bir artış yaşanıyor. İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı resmi verilere göre 2025 yılı başından bu yana 3.181 yangın meydana geldi.

Bu yangınların 1.351’i ormanlık alanlarda, 1.830’u ise orman dışı alanlarda çıktı. Haziran ayının son haftasından itibaren yangınların sayısında dikkat çekici bir artış görüldü.

Yalnızca 10 gün içinde toplam 761 yangın raporlandı.

YANGINLARIN KAÇI SÖNDÜRÜLDÜ?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yoğun müdahale çalışmaları sayesinde son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı.

Açıklamalara göre yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı ve 25 bin personel ile müdahale edildi.

Hava araçları bugüne kadar 19.135 sorti yaparak toplamda 62.881 ton su boşalttı. Türkiye genelinde şu anda aktif büyük yangın kalmadığı fakat bazı bölgelerde soğutma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YANGIN HARİTASI SON DURUM

Paylaşılan güncel harita verilerine göre Türkiye’nin Batı ve Güneydoğu bölgeleri yangınlardan ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa çevresinde onlarca yangın vatandaşları etkiledi. Bursa ve Eskişehir çevresinde de orman yangınları kontrol altına alındı.

Antalya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik’te de kısa süre önce kontrol altına alınmış yangınlar olduğu bildirildi.