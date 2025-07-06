Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı!

Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı tarafından açıklanan son verilere göre 1 Ocak 2025’ten bugüne kadar ülke genelinde toplam 3.181 yangın meydana geldi. Yangınların 1.351’i ormanlık alanlarda, 1.830’u ise orman dışı bölgelerde çıktı. Kamuoyunca Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü merak ediliyor.

Yetkililer artan yangın tehdidine karşı Türkiye'nin dört bir yanında olağanüstü bir müdahale süreci yürütüldüğünü vurguluyor. Peki, Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü?

Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı! - 1. Resim

TÜRKİYE'DE KAÇ YANGIN VAR?

Türkiye genelinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte orman yangınlarında ciddi bir artış yaşanıyor. İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı resmi verilere göre 2025 yılı başından bu yana 3.181 yangın meydana geldi.

Bu yangınların 1.351’i ormanlık alanlarda, 1.830’u ise orman dışı alanlarda çıktı. Haziran ayının son haftasından itibaren yangınların sayısında dikkat çekici bir artış görüldü.

Yalnızca 10 gün içinde toplam 761 yangın raporlandı.

Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı! - 2. Resim

YANGINLARIN KAÇI SÖNDÜRÜLDÜ?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yoğun müdahale çalışmaları sayesinde son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı.

Açıklamalara göre yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6.000 kara aracı ve 25 bin personel ile müdahale edildi.

Hava araçları bugüne kadar 19.135 sorti yaparak toplamda 62.881 ton su boşalttı. Türkiye genelinde şu anda aktif büyük yangın kalmadığı fakat bazı bölgelerde soğutma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Türkiye’de kaç yangın var, kaçı söndürüldü? İletişim Başkanlığı verileri açıkladı! - 3. Resim

YANGIN HARİTASI SON DURUM

Paylaşılan güncel harita verilerine göre Türkiye’nin Batı ve Güneydoğu bölgeleri yangınlardan ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa çevresinde onlarca yangın vatandaşları etkiledi. Bursa ve Eskişehir çevresinde de orman yangınları kontrol altına alındı.

Antalya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik’te de kısa süre önce kontrol altına alınmış yangınlar olduğu bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bomba anlaşma: Kıvanç Tatlıtuğ, iddialı dizinin başrolü oldu30 büyükşehir arasına giren tek kent! Yayıncılığı dönüştürecek proje: 30 şehre 'Çamlıca Kulesi' geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü? - Haberlerİzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü?Çanakkale yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, çıkış nedeni nedir? - HaberlerÇanakkale yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, çıkış nedeni nedir?AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi - HaberlerAÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimiOsimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler! - HaberlerOsimhen Galatasaray’da kalacak mı? Yıllık 16 milyon Euro maaş önerdiler!KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS oturumuna geri sayım - HaberlerKPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS oturumuna geri sayımKırkpınar çeyrek final eşleşmeleri bekleniyor! Kimler çeyrek finale kaldı, Yusuf Can Zeybek maçı ne zaman? - HaberlerKırkpınar çeyrek final eşleşmeleri bekleniyor! Kimler çeyrek finale kaldı, Yusuf Can Zeybek maçı ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...