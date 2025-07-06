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Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü?
İzmir, Ödemiş, Buca, Çeşme, Yangın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok noktasında etkisini sürdüren orman yangınları, 6 Temmuz itibarıyla kritik aşamalara ulaşırken İzmir’deki yangınlarda da önemli gelişmeler yaşandı. Buca ve Ödemiş bölgelerinde başlayan yangınların ardından, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın ve Çanakkale Çan ilçelerinde de kontrol sağlandığı açıklandı. 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü merak ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak açıklamaları, yangınlarla mücadeledeki son durum ve alınan önlemler hakkında kapsamlı bilgi verdi.

İzmir başta olmak üzere yangından etkilenen bölgelerde canla başla çalışan ekiplerin yoğun gayretleri sonucunda önemli bir kısmı kontrol altına alındı. Peki, İzmir yangınları söndü mü, Çeşme yangını son dakika durumu nedir, Buca ve Ödemiş yangınları söndürüldü mü?

İzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü? - 1. Resim

İZMİR YANGINI SON DURUM NEDİR?

İzmir’de yoğun mücadele sonucu birçok bölgede yangınlar kontrol altına alındı.

Ödemiş, Buca ve Çeşme ilçelerinde çıkan yangınlar vatandaşları da tedirgin etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalar, yangınların büyük ölçüde kontrol altına alınmasını sağladı.

Bakan İbrahim Yumaklı’nın yaptığı açıklamalara göre, İzmir’deki yangınların önemli kısmı kontrol altına alınmış olmakla birlikte, bölgedeki soğutma ve söndürme faaliyetleri devam ediyor. Bununla birlikte, yangının etkilediği bazı mahallelerde tahliyeler gerçekleştirildi. 

İzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü? - 2. Resim

ÖDEMİŞ, BUCA VE ÇEŞME YANGINI SON DAKİKA

Ödemiş’te başlayan yangın yerleşim alanlarına doğru ilerleyerek mahallelerin boşaltılmasına neden oldu. Yangın sürecinde ne yazık ki orman işçileri arasında can kayıpları yaşandı.

Buca bölgesinde ise bir inşaat makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangına müdahale sürerken, çevredeki bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü? - 3. Resim

Çeşme’de ise yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çeşme’deki yangının söndürüldüğünü duyurarak, Ödemiş ve Buca’da müdahalelerin devam ettiğini belirtti.

Ekipler yangının tamamen kontrol edilmesi için yoğun çaba harcıyor.

İzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü? - 4. Resim

İZMİR YANGINLARI SÖNDÜ MÜ?

İzmir genelinde yaşanan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı, Ödemiş ve Buca ilçelerinde ise yangın tamamen söndürülemedi. Yetkililer yangının etkisini azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak amacıyla hem havadan hem karadan müdahalelerini sürdürüyor.

İzmir Ödemiş, Buca Çeşme yangını son durum: 6 Temmuz İzmir yangınları söndü mü? - 5. Resim

Yangın nedeniyle tahliye edilen mahallelerde soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin özverili çalışmalarıyla yangınların tamamen söndürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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