Çanakkale yangın son dakika: Yangın söndürüldü mü, çıkış nedeni nedir?

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Doğandere mevkisinde 6 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Çanakkale yangını söndürüldü mü, çıkış nedeni nedir sorgulanıyor.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan kapsamlı müdahale gerçekleştirdi. Yangının kaynağıyla ilgili yapılan ilk tespitlerde, alevlerin biçerdöverden çıktığı belirlendi.

Yangının neden olduğu hasarın boyutu ise yaklaşık 5 hektarlık alan olarak açıklandı. Çanakkale yangın son dakika gelişmeleri merak edilirken yangın söndürüldü mü, çıkış nedeni nedir soruları da cevap bekliyor.

ÇANAKKALE YANGIN SON DAKİKA

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü Doğandere mevkiinde 6 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

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Saat 11.40 sıralarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının başlamasıyla birlikte Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında hem havadan hem de karadan hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Yangınla mücadelede 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer görev aldı.

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yetkililerden gelen açıklamalara göre Çanakkale’deki yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının yayılmasının önüne geçilirkenn bölgedeki yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü ve yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, ekipler herhangi bir yeniden tutuşma riskine karşı nöbet halinde görev yapmayı sürdürüyor.

ÇANAKKALE YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk belirlemelere göre alevler bir tarlada çalışan biçerdöverden kaynaklandı. Yangının hızla büyümesine neden olan etkenlerden biri ise bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar oldu.

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ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR MU?

Çanakkale’nin yanı sıra son günlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları da ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hatay’ın Dörtyol ilçesi, Antalya’nın Muratpaşa bölgesi, Edirne’nin Enez ilçesi, Bursa’nın Uludağ ve Osmangazi bölgelerinde meydana gelen yangınlar söndürüldü.

Hatay’daki yangınlarda kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı ve bazı yerleşim alanları tedbir amacıyla boşaltıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının orman teşkilatının özverili çalışmaları sayesinde kontrol altına alındığını belirtti.