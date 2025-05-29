Türkşeker kura canlı yayınlanıyor mu, nereden izlenir? Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkşeker personel alımı detayları sorgulanıyor. Türkşeker bugün 1.685 Sürekli işçi alımı için kura gerçekleştiriyor. Kura çekimi saat 10.00'da başladı. Birçok kişi "Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusunu arama motorlarına sorgulatıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkşeker A.Ş’nin fabrikalarda istihdam etmek üzere toplam 1685 daimi işçi alımı yapacağını bildirdi.

Türkşeker işçi alımı için önemli gün geldi. On binlerce adayın yaptığı başvuruda bugün kura çekimi gerçekleşiyor. Adaylar kurayı canlı izleyip bir an önce sonuçlara ulaşmak istiyor.

TÜRKŞEKER KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANIYOR MU?

Türkşeker 1.685 Sürekli işçi alımı kurası, 10.00'da başlayan Ankara Şeker Fabrikası Sinema Salonu Etiler Mah. Şeker Fabrikası Kampüsü'nde gerçekleşiyor.

Başvuru yapan adaylar kurayı yerinde izleyebilme şansı buldu. Ancak kura canlı olarak izlenememektedir.

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından yürütülen işçi alım süreciyle ilgili noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, kura sonuçlarına ilişkin tüm bilgilere kurumun resmi internet adresi üzerinden ulaşabilir.

Türkşeker yetkilileri, işçi alım sürecine dair tüm duyurularını sadece kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanacağının altını çizerek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı konusunda bilgi verdi.

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