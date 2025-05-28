UEFA Konferans Ligi şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı? Real Betis Chelsea maç sonucu

UEFA Konferans Ligi 2025 finali, Polonya’nın Wroclaw kentinde Real Betis ile Chelsea arasında nefes kesen bir mücadele oynanıyor. UEFA Konferans Ligi şampiyonu ve kupayı kazanan takım merak ediliyor. Real Betis Chelsea maç sonucu takip ediliyor.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki üçüncü büyük organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde 2025 şampiyonu, 28 Mayıs 2025’te Polonya’nın Wroclaw Stadyumu’nda oynanan final maçıyla belli oluyor.

İspanya La Liga’nın köklü ekiplerinden Real Betis, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası için İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geliyor. UEFA Konferans Ligi şampiyonu kim oldu, kupayı kim kazandı merak ediliyor.

UEFA KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2025 UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea arasındaki mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Maç, Polonya’nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu’nda 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00’de başladı. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanan maç sona erdi.

Real Betis, 9. dakikada Isco’nun asistinde Abde Ezzalzouli’nin golüyle 1-0 öne geçti ancak ikinci yarının ardından Chealse golleriyle öne geçti.

65. dakikada Chelsea'den Enzo'nun kafa vuruşuyla skor 1-1'e geldi. 70. dakikada ise Jackson'ın kafa vuruşuyla Chelsea 2-1 öne geçti. Son olarak 83. dakikada Sancho'nun golüyle aradaki fark ikiye çıktı ve Chelsea 3-1 üstünlük elde etti.

Maçın son golünü 90+1'de Caicedo attı. Real Betis - Chelsea maçının skoru 1-4 sona erdi. Chelsea maçı ve Konferans Ligi şampiyonu oldu.

UEFA KONFERANS KUPASI KİM KAZANDI?

UEFA Konferans Ligi Kupası’nı kimin kazandığı, 28 Mayıs 2025’teki final maçının ardından netleşecek.

Real Betis-Chelsea arasındaki mücadele 4-1 Chelsea üstünlüğü ile sona erdi. UEFA Konferans Kupası'nı Chelsea kazandı.

Chelsea, UEFA’nın beş büyük kupasını (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa, Kupa Galipleri Kupası ve Konferans Ligi) kazanan ilk kulüp olma hedefiyle sahada mücadele ederken Real Betis tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürmek için kararlı bir oyun sergiliyor. Maç sonucu kupayı kazanan takım belli olacak.

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REAL BETİS CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Betis ile Chelsea arasındaki UEFA Konferans Ligi finali, 28 Mayıs 2025’te Wroclaw Stadyumu’nda oynandı ve maçın skoru, son bilgilere göre henüz tam olarak netleşmedi. Maçın 9. dakikasında Real Betis, Isco’nun pasıyla Abde Ezzalzouli’nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Chelsea'den gelen 3 golle birlikte skor 3-1 oldu. Maçın son golünü 90+1'de Caicedo attı. Real Betis - Chelsea maçının skoru 1-4 sona erdi.