Türkşeker mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 11:03 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 11:03 - Güncelleme:

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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı ve 1.685 kişilik işçi alımı sürecine dair mülakat sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Adaylar Türkşeker mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak merakla araştırıyor.

Türkşeker’in merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel için 17 Temmuz 2025 tarihinde uyguladığı görevde yükselme yazılı sınavı sonuçları yukselme.turkseker.gov.tr adresinden duyuruldu. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 18-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınıyor. Peki, Türkşeker mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? TÜRKŞEKER MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından düzenlenen 2025 yılı görevde yükselme ve işçi alım süreçlerine ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yazılı sınavları başarıyla geçen ve mülakata katılan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla bekliyor. Türkşeker daha önceki açıklamalarında tüm duyuruların yalnızca resmi internet sitesi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden yayımlanacağını belirtmişti. TÜRKŞEKER YAZILI SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ TARİHLERİ 17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı sınavına ait sonuçlar Türkşeker’in “yukselme.turkseker.gov.tr” adresinden yayımlandı. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için başvuru süreci 18-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında açık olacak. İlgili Haber Eti Maden İşletmeleri sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? 469 işçi istihdam edilecek TÜRKŞEKER 1.685 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yürütülen 1.685 kişilik sürekli işçi alım süreci kapsamında kura çekimi, 29 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda Ankara’da gerçekleştirildi. Türkşeker kura çekimi sonuçları 30 Mayıs 2025 itibarıyla Türkşeker'in kurumsal internet adresi www.turkseker.gov.tr üzerinden erişime açıldı. İlgili Haber 15 bin öğretmen alımı sözlü mülakat ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü mülakat tarihleri ALIM YAPILACAK KADROLAR Tır şoförü Kamyon şoförü İş makineleri operatörü Mekaniker buhar kazanları teknisyeni Makine bakım onarım teknisyeni Elektrik teknisyeni Bilgisayarlı makine teknisyeni Metal teknolojisi teknisyeni Döküm işçisi Kimya teknisyeni Endüstriyel otomasyon teknisyeni Montaj kaynak işçisi İnşaat teknisyeni Talaşlı imalat teknisyeni Torna-Freze ve CNC işçisi Meydan ve sevk işçileri Ambar işçisi İdari destek görevlisi Destek görevlisi İlgili Haber MSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan