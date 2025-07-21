Türkşeker mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı ve 1.685 kişilik işçi alımı sürecine dair mülakat sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Adaylar Türkşeker mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak merakla araştırıyor.
Türkşeker’in merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel için 17 Temmuz 2025 tarihinde uyguladığı görevde yükselme yazılı sınavı sonuçları yukselme.turkseker.gov.tr adresinden duyuruldu.
Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 18-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınıyor. Peki, Türkşeker mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜRKŞEKER MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından düzenlenen 2025 yılı görevde yükselme ve işçi alım süreçlerine ilişkin mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Yazılı sınavları başarıyla geçen ve mülakata katılan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla bekliyor.
Türkşeker daha önceki açıklamalarında tüm duyuruların yalnızca resmi internet sitesi olan www.turkseker.gov.tr üzerinden yayımlanacağını belirtmişti.
TÜRKŞEKER YAZILI SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ TARİHLERİ
17 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı sınavına ait sonuçlar Türkşeker’in “yukselme.turkseker.gov.tr” adresinden yayımlandı.
Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için başvuru süreci 18-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında açık olacak.
TÜRKŞEKER 1.685 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yürütülen 1.685 kişilik sürekli işçi alım süreci kapsamında kura çekimi, 29 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkşeker kura çekimi sonuçları 30 Mayıs 2025 itibarıyla Türkşeker'in kurumsal internet adresi www.turkseker.gov.tr üzerinden erişime açıldı.
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