Tutuklanan fenomen Gaga Bulut'un gerçek adı Bulut Altuğ olurken aslen Vanlı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 16:49 - Güncelleme:

Gaga Bulut, İzmir, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yasa dışı bahis sitelerini teşvik etmesi sebebiyle dün gözaltına alınan Gaga Bulut, bugün tutuklandı. Sosyal medya fenomeninin gündeme gelmesiyle beraber kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında gibi sorular araştırılırken tutuklandı haberi de konuşuldu.

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