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Tutuklanan fenomen Gaga Bulut'un gerçek adı Bulut Altuğ olurken aslen Vanlı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tutuklanan fenomen Gaga Bulut&#039;un gerçek adı Bulut Altuğ olurken aslen Vanlı
Gaga Bulut, İzmir, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yasa dışı bahis sitelerini teşvik etmesi sebebiyle dün gözaltına alınan Gaga Bulut, bugün tutuklandı. Sosyal medya fenomeninin gündeme gelmesiyle beraber kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında gibi sorular araştırılırken tutuklandı haberi de konuşuldu.

Gerçek adı Bulut Aktuğ olan sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, bugün tutuklandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evinden gözaltına alınmıştı. Adının duyulmasının ardından ise olayı nedir araştırıldı.

TUTUKLANAN FENOMEN GAGA BULUT KİMDİR?

Sosyal medyada Gaga Bulut adıyla yer alan fenomenin gerçek adı Bulut Aktuğ olurken aslen Vanlıdır.

Fenomen olmak amacıyla ailesinin yanından ayrılarak İzmir'e yerleştiğini söyleyen isim ile ilgili Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma da yürütülmüştü.

Altuğ, 30 Aralık 2022'de Telegram üzerinden kanal açarak paylaştığı videolardaki kişilere şantaj yapması nedeniyle de bir süre tutuklu kalmıştı.

Tutuklanan fenomen Gaga Bulut'un gerçek adı Bulut Altuğ olurken aslen Vanlı - 1. Resim

GAGA BULUT TUTUKLANDI MI, NEDEN?

Instagram'da paylaştığı içeriklerle gündemde yer alan isim yasa dışı bahis sitelerine teşvik eden reklamları paylaşması nedeniyle gözaltına alınmıştı. tutuklanarak cezaevine gönderilen ismin menajeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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