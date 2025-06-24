Ücretler değişiyor! Bedelli askerlik ne kadar 2025?

Bedelli askerlik ücretleri güncelleniyor. Askerlik hizmetini kısa süreli yapmak isteyenler, temmuz ayı bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Temmuz ayında memur maaşlarına gelecek zamla beraber bedelli askerlik ücretinin de artacak. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte yeni ücretleri...

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, bedel ve ek bedelli ücretlerinin 1 Temmuz'da güncelleneceğin belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Bilindiği üzere 2025 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerlik ücreti 243.013,44 TL olarak belirlenmişti. Askerlik görevini bedelli olarak yapacaklar yeni bedelli askerlik ücreti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 6 aylık enflasyon farkı ile beraber 2025 Temmuz ayı memur maaş zammı, toplu sözleşme zammına göre şekil alacak.

2024 Temmuz zammında memur maaşlarına %19,31 oranında artış uygulandı. Bedelli askerlik ücreti ise 182.609 TL’den 217.871 TL’ye çıkarılmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayının başında enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte belli olacak.

Temmuz ayı enflasyonları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacaktır.

TEMMUZDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

2025 Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla bedelli askerlik ücreti de güncellenecektir.

2024 Temmuz zammında memur maaşlarına %19,31 artış yapılmış, bedelli askerlik ücreti ise 182.609 TL’den 217.871 TL’ye yükselmişti.

Uzman isimler memur maaş zammının %15-20 aralığında olabileceğini tahmin ediyor. Şu an için 2025 bedelli askerlik ücretleri açıklanmamıştır. 3 Temmuzdan sonra belli olacaktır.

ÖNCEKİ YILLARDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADARDI?

Son yıllardaki bedelli askerlik ücretleri Ocak-Temmuz dönemleri olmak üzere şu şekildedir:

2019: 31.343 TL - 33.230 TL

2020: 35.054 TL - 37.070 TL

2021: 39.788 TL - 43.151 TL

2022: 56.506 TL - 80.064 TL

2023: 104.084 TL - 122.351 TL

2024: 182.609 TL - 217.871 TL

2025 (Ocak): 243.013 TL