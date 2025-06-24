Ağustos celbiyle askere gidecekler dikkat! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 Ağustos celbi kapsamında askere gidecek yükümlüler için geri sayım başladı. Ağustos ayında askere gidecek adayların beklediği tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve sevk takvimi netlik kazandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan sınıflandırma duyurusu ile birlikte, askerlik görevini yerine getirecekler için sevk ve celp tarihlerine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Mayıs ayının sonuna kadar kadar tercih işlemlerini tamamlayan yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar için ilk sevk tarihi belli oldu.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Ağustos 2025 celbi kapsamında askere alınacak kişilerin görev yapacakları birlikler 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Adaylar, belirtilen tarihten itibaren e-Devlet sistemine giriş yaparak “Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” ekranından askerlik yerlerini öğrenebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Ağustos 2025 celbi kapsamında adaylar üç farklı gruba ayrıldı. Sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 7 Ağustos 2025

Er (2’nci Grup): 4 Eylül 2025

Er (3’üncü Grup): 2 Ekim 2025

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yükümlüler, askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet sistemini kullanabilir. “Er Sınıflandırma”, “Yedek Subay/Astsubay” ya da “Bedelli Sınıflandırma Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden görev yapacakları kışlayı ve sevk tarihini görebilirler. Ayrıca MSB’nin Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden de açıklamalar takip edilebilir.

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet platformu üzerinden alınacak. 1’inci grupta yer alanlar, sınıflandırma sonuçlarının ilan edildiği 30 Temmuz tarihinden itibaren belgelerine erişebilirken, 2’nci ve 3’üncü grupta yer alan yükümlüler ise sevk tarihlerinden 10 gün öncesi itibarıyla sevk belgelerine erişim sağlayabilecek.