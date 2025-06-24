MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

2025 MSÜ tercih sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Günlerdir sonuçlarını bekleyen adaylar MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna cevap aramaya başladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı.Adaylar tercih sonuçlarıyla beraber mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine geçiş yapacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

PERTEM TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar Personel Temin resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabilecek.

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine başlayacak. Geçen yıl bu aşamalar temmuz ayının ilk haftasında tamamlanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin işlenmesi öngörülüyor.