Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

2025 MSÜ tercih sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Günlerdir sonuçlarını bekleyen adaylar MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna cevap aramaya başladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı.Adaylar tercih sonuçlarıyla beraber mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine geçiş yapacak.

MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı - 1. Resim

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı - 2. Resim

PERTEM TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar Personel Temin resmi internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabilecek.

MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır? PERTEM sorgulama ekranı - 3. Resim

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine başlayacak. Geçen yıl bu aşamalar temmuz ayının ilk haftasında tamamlanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin işlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sokak ortasında adım adım dehşet! Bıçakladı yetmedi ambulansı da engellemeye çalıştıNATO’dan Türkiye’nin savunma sanayiine övgü: Çok büyük bir temel var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyor - Haberler27 Haziran 2025 BİM aktüel kataloğu paylaşıldı! Klima, Halı Koltuk Temizleme Makinesi, dondurucu indirime giriyorİran İsrail ateşkes şartları neler? Trump İsrail ve İran'ın ateşkes ilanını duyurdu - Haberlerİran İsrail ateşkes şartları neler? Trump İsrail ve İran'ın ateşkes ilanını duyurduTüpraş hissesi neden düşüyor? Bist 100 TÜPRAŞ (TUPRS) hisse fiyatı - HaberlerTüpraş hissesi neden düşüyor? Bist 100 TÜPRAŞ (TUPRS) hisse fiyatıAsgari ücrete zam var mı? 2025 Temmuz asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri - HaberlerAsgari ücrete zam var mı? 2025 Temmuz asgari ücret zammı son dakika gelişmeleriİstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu: Beşiktaş'tan Bağcılar'a - Haberlerİstanbul’da en ucuz ve en pahalı kiraya sahip ilçeler belli oldu: Beşiktaş'tan Bağcılar'aAdana deprem son dakika: Adana'da deprem mi oldu? Deprem listesi 24 Haziran Salı - HaberlerAdana deprem son dakika: Adana'da deprem mi oldu? Deprem listesi 24 Haziran Salı
Sonraki Haber Yükleniyor...