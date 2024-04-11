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Ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024&#039;te sona erecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 Nisan ayında 25 metreküp doğal gazın ücretsiz verileceği duyurulmuştu. Peki, bedava doğal gaz ne zaman bitecek? Doğal gaz ücretsiz mi, bitti mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

25 metreküp doğal gaz ne zamana kadar bedava, sorusuna cevap aranıyor.  Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Peki, bedava doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek? Doğal gaz nisan ayında bedava mı? Detaylar haberimizde...

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ İNDİRİMİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut abonelerinden 1 ay boyunca doğal gaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını duyurmuştu.

Ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması, 1 Mayıs 2024'te sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GABAR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde petrol üretiminde ulaşılan rekor seviye için çalışanları tebrik etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki, Gabar bu işin artık öncüsü olacak" dedi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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