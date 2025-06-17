Ümit Özdağ hapisten çıktı mı? Son dakika Ümit Özdağ tahliye oldu mu? İşte son dakika gelişmeleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 21:11 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 21:11 - Güncelleme:

Ümit Özdağ hapisten çıktı mı ve tahliye oldu mu? sorusu bugünkü duruşmanın ardından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kamuoyunun büyük bir ilgiyle takip ettiği Ümit Özdağ davasında, önemli karar açıklandı. İşte, son dakika gelişmeleri...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' gerekçesiyle yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görüldü. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. ÜMİT ÖZDAĞ TAHLİYE OLDU MU? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, herhangi bir adli kontrol hükmü uygulamadan Özdağ'ın tahliyesine karar verdi. Duruşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisinin genel başkan yardımcıları ve bazı parti yöneticileri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, izleyici olarak yer aldı. ÜMİT ÖZDAĞ HAPİSTEN ÇIKTI MI? Savcı, Özdağ için "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Özdağ'ın tahliyesine hükmetti. Bunun üzerine Ümit Özdağ hapisten çıkmıştır. İlgili Haber Ümit Özdağ'a siyasi yasak gelir mi? Tahliye edildi ama...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin