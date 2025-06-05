Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ibadetlere dair birçok detay yeniden gündeme geldi. Bayram namazı ve teşrik tekbirlerinin hükmü gibi konular merakla araştırılıyor. Mübarek Kurban Bayramı öncesi unutulan teşrik tekbirinin kazası olur mu, bayram namazı farz mı vacip mi gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

UNUTULAN TEŞRİK TEKBİRİNİN KAZASI OLUR MU?

Kurban Bayramı ibadetlerinden biri olan teşrik tekbiri bayram günlerinde Müslümanların yerine getirmesi gereken önemli vecibeler arasında yer alır. Teşrik tekbiri Zilhicce ayının 9. günü yani arefe sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü olan Zilhicce'nin 13. günü ikindi namazına kadar, toplamda beş gün boyunca her farz namazının ardından bir kere getirilir.

Teşrik tekbiri vakti, sabah namazı ile başlar ve ikindi namazı ile sona erer. Cemaatle veya bireysel kılınan farz namazların ardından, başka bir şey konuşulmadan hemen sonra söylenmesi gerekir.

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir.(Halebi-yi kebir)

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİP Mİ?

Bayram namazı Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde sabah saatlerinde kılınan bir namazdır. Bayram namazı erkekler için vaciptir. Bayram namazı işrak vaktinde kılınır.

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahında kılınır ve toplamda iki rekat kılınması gerekir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.