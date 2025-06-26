Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: UTTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma (UTTS), Türkiye genelinde uygulanmaktadır. Bundan sonra akaryakıt alan ticari araçların, sisteme katlı olması ve araçlarına UTTS taktırması zorunlu hale geldi. Bu uygulamayla beraber bazı değişikliğe gidildi. Peki, UTTS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı....

UTTS sistemini devreye girmesiyle beraber birçok vatandaş başvuru süreci, fiyat bilgisi ve son tarihler hakkında detayları araştırmaya başladı.

Ticari araç sahipleri 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt olarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırmaları zorunlu tutulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Tebliğle, sisteme son kayıt tarihi revize edildi.

UTTS NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt istasyonlarında satış işlemlerinin gerçekleşmesi sırasında taşıtların plaka bilgilerinin otomatik olarak dijital ortama aktarılıyor. Bu sistemle beraber akaryakıt sektöründe rekabetin eşit bir şekilde gerçekleşmesi ve kayıt dışılılığın önüne geçmeyi sağlıyor.

UTTS sistemiyle beraber akaryakıt alımlarında plaka bilgileri manuel olarak girilmeyecek ve bilgilere direkt olarak cihazlara iletilecektir. Vergi güvenliğinin en üst noktalarına çıkaran bu sistem, akaryakıt harcamalarının kayıt altına alımasına önemli bir rol oynacaktır.

UTTS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

UTTS başvuruları dijital ortamlar kısa süre içinde halledilebilmektedir. Gerekli belgelerin halledilmesi durumunda UTT'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" platformu üzerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor.

Kayıt işleminin gerçekleşmesi için başvuru ekranına giriş yapılması gerekir. Ardından Taşıt Sahibi Mükellef Kayıt sistemi bölümünde gereki bilgiler doldurur. Bu aşamada vergi levhası, araç ruhsatı gibi sorular sorulur.

Kayıt işlemi tamamlanmasından sonra taşıt sahibine SMS yoluyla Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj kodu gönderilecek. Bu kod ile beraber yetkili montaj merkezine giderek kurulumu yaptırabilirsiniz.

UTTS TAKTIRMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

UTTS taktırmak için son tarih 2 Haziran 2025'tir. Bu tarihe kadar başvuru yapan mükellefler, 30 Haziran 2025 tarihine kadar montaj işlemini yaptırması zorunludur.

UTTS taktırmayan araç sahipleri, yakıt giderlerini muhasebeye işleyemeyeceği için bu işlemi yaptırmak önemlidir.