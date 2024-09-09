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Uyarlama olmayan Deha dizisinin senaristliğini Damla Serim yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uyarlama olmayan Deha dizisinin senaristliğini Damla Serim yapıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV'nin yeni dizisi Deha'nın uyarlama olup olmadığı ve senaryosunu kimin kaleme aldığı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Dizinin senaristi Damla Serim ustaca kaleme aldığı dizi ile oldukça ilgi gördü.

Show TV’nin heyecanla beklenen dizisi "Deha" bu akşam (9 Eylül 2024) yayın hayatına başlaması planlanmıştı ancak ekranlarda görülmedi. İzleyiciler, Ana Haber bülteninin sona ermesinin ardından diziyi izlemeyi umuyordu.

Dizinin beklenen tarihte yayınlanmaması çeşitli soru işaretleri meydana getirmiş durumda.

Uyarlama olmayan Deha dizisinin senaristi Damla Serim - 1. Resim

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV "Deha" dizisinin 9 Eylül 2024 tarihinde ekrana gelmesini planlamıştı. Fakat yapılan son dakika değişiklikleri sonucu dizinin yayını ertelendi ve şu an için yeni bir yayın tarihi açıklanmadı.

Dizinin gelecekteki yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapıldığında, izleyicilere duyurulacak.

DEHA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Deha dizisi uyarlama değil, senaryosu başarılı yazar Damla Serim tarafından kaleme alınarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Uyarlama olmayan Deha dizisinin senaristi Damla Serim - 2. Resim

DEHA DİZİSİ NEDEN YAYINLANMADI?

"Deha" dizisinin neden yayınlanmadığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Show TV, dizinin yayınıyla ilgili nedenleri açıklamadı.

Dizinin yanınlanma aksaklığına ise programlama değişiklikleri, yapım sürecindeki aksaklıklar ya da içsel kararlar bu duruma neden olmuş olabilir. Dizinin yayınının ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılması bekleniyor.

Uyarlama olmayan Deha dizisinin senaristi Damla Serim - 3. Resim

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Deha" dizisi, deha sahibi bir baba ile oğul arasındaki yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmenin öyküsünü ele alıyor.

Hikaye, bir yanda iyilikte, diğer yanda kötülükte deha olarak tanımlanan baba ve oğulun, geçmişin derin sırlarıyla yüzleşmesini ve bu yüzleşmenin ardından gelişen intikam olaylarını konu alıyor.

Herkesin farkında olmadığı yüzleriyle tanışacakları bu derinlikli hikaye, izleyicilere karmaşık karakterler ve sürükleyici bir dram sunacak.

Uyarlama olmayan Deha dizisinin senaristi Damla Serim - 4. Resim

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

"Deha" dizisinin başrolünde başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli bulunuyor. Aras Bulut İynemli'nin yanında, dizinin kadrosunda Ahsen Eroğlu da önemli bir rol üstleniyor.

Dizinin diğer başlıca oyuncuları arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu yer alıyor. Bu geniş ve yetenekli kadro, dizinin oyunculuk kalitesini ve çekiciliğini artırıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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