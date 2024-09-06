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RTÜK Netflix'in skandal dizisi Famagusta'yı Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlatmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RTÜK Netflix&#039;in skandal dizisi Famagusta&#039;yı Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlatmayacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

RTÜK, Türk ordusunun Kıbrıs Barış Harekatı'nı lekelemek için hazırlanan Famagusta dizisine geçit vermedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, "Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır." dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı hakkında Rum propagandası yapılan Famagusta dizisi hakkında açıklama yaptı.

Netflix'in Yunanistan'da yayınladığı ve birçok ülkede yayınlayacağı Famagusta dizisi için harekete geçen RTÜK'ten ilk haber geldi.

RTÜK Netflix'in skandal dizisi Famagusta'yı Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlatmayacak - 1. Resim

NETFLİX FAMAGUSTA'YI YAYINLAMAYACAK

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türk askerini ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Famagusta dizisinin Netflix'te yayınlanmayacağını duyurdu.

Famagusta'nın yakın tarihin barış ve kahramanlık destanı olan Kıbrıs Çıkarması aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepki çektiğini belirten Şahin, "Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan “Kıbrıs Barış Harekâtı”, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada’ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs’a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır." dedi.

RTÜK Netflix'in skandal dizisi Famagusta'yı Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlatmayacak - 2. Resim

Söz konusu skandal dizinin yayınlanmayacağını söyleyen Şahin, "Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye’de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır." ifadelerine yer verdi.

RTÜK Netflix'in skandal dizisi Famagusta'yı Türkiye ve diğer ülkelerde yayınlatmayacak - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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