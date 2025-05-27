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Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahin ve Nare nikah masasında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahin ve Nare nikah masasında
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, 26 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerini Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Sahra Şaş gibi isimlerin paylaştığı dizinin yen bölümüyle gündeme damga vurdu. Böylelikle Uzak Şehir 28. bölümü sorgulanmaya başlandı. 

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle iddiasını sürdüren Uzak Şehir son bölümü ile Kanal D'de yayınlandı.

Yeni bölüm ardından Uzak Şehir 28. bölümü arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahin ve Nare nikah masasında - 1. Resim

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir her hafta pazartesi günleri yeni bölümüyle seyirciyle bir araya geliyor. Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı Kanal D web sitesi üzerinden yayınlandı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Uzak Şehir 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şahin ve Nare nikah masasında - 2. Resim

ŞAHİN VE NARE NİKAH MASASINDA

Uzak Şehir 28.bölüm fragmanı yayınlanması üzerine Şahin ve Nare en sonunda nikah masasında oturuyor. Dizi 2 Haziran 2025 Pazartesi günü sezon finaline girecek.

Alboralar, Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlandığını görmesi üzerine bağırarak Kaya'ya koşar. Zerrin ise bu duruma dayanamayıp kendini bir köprüde bulur. Şahin ve Nare en sonunda nikah kıyar.  

Tüm bu yaşananlar, Uzak Şehir’in yeni bölümüyle 28. bölümde açıklığa kavuşuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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