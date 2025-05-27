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Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda reyting sıralaması! Dün akşam hangi yapım birinci oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda reyting sıralaması! Dün akşam hangi yapım birinci oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reyting sonuçları, 26 Mayıs Pazartesi günü ekrana gelen iddialı yapımların izleyicisi tarafından merak edilmeye başlandı. Dün akşam Dün akşam; Top Gun: Maverick, Tamirci, Yol Arkadaşım 2 filmleri ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Uzak Şehir, Çift Kişilik Oda dizileri izleyici karşısına çıktı. Ayrıca aynı saatlerde TV8'de Survivor All Star programı yayınlandı.

26 Mayıs 2025 Pazartesi günü için reyting araştırması hız kazanmaya başladı.

Dün akşam birçok dizi, film ve yarışma programının yayınlandığı günde prime time ve gündüz kuşağı yapımlarında sıralama merak konusu haline geldi oldu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, tüm ayrıntılar...

Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda reyting sıralaması! Dün akşam hangi yapım birinci oldu? - 1. Resim

REYTİNG SONUÇLARI 26 MAYIS 2025

26 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde erişime açılması bekleniyor.

Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Çift Kişilik Oda reyting sıralaması! Dün akşam hangi yapım birinci oldu? - 2. Resim

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

19 Mayıs tarihinde "Uzak Şehir" (Kanal D) tüm reyting kategorilerinde (Total, AB, ABC1) birinci sırada yer aldı. Böylelikle günün en çok izlenen yapımı oldu.

ATV'nin gündüz kuşağı programları olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol'da", her üç listede de üst sıralarda yer aldı. Müge Anlı, özellikle AB ve ABC1 gruplarında da 2. sıraya kadar çıktı. "Survivor" (TV8), tüm gruplarda ilk 5 içerisinde yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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