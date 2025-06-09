Uzak Şehir bugün var mı, sezon finali ne zaman? Uzak Şehir son bölüm olanlar izleyenleri meraklandırdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 17:54 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 17:54 - Güncelleme:

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen dizinin yeni bölümlerini bekleyen seyirciler 9 Haziran 2025 itibarıyla ekran başında büyük bir merak içinde. Uzak Şehir bugün var mı, sezon finali ne zaman sorgulanıyor.

UZAK ŞEHİR BUGÜN VAR MI? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezon boyunca ilgiyle takip edilen Uzak Şehir dizisinin 9 Haziran 2025 Pazartesi günü yeni bölümü yayın akışında yer almıyor. Dizinin sıkı takipçileri haftanın ilk günü yeni bölüm beklerken karşılaştıkları yayın kesintisiyle birlikte “Uzak Şehir bugün var mı?” sorusunu sormaya başladı. Dizinin bu hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yaptı. Bu nedenle 9 Haziran Pazartesi akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. İlgili Haber Sahipsizler ne zaman sezon finali olacak, son bölüm hangi gün? Sahipsizler sezon finali tarihi belli oldu! UZAK ŞEHİR NEDEN YOK? Uzak Şehir yayın takvimi doğrultusunda sezon finali yaptı ve yaz arasına girdi. 2 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 28. bölüm ilk sezonun son bölümü olarak izleyiciyle buluştu. Uzak Şehir yeni sezonun ise Eylül ayında yenmiden ekranlara dönmesi bekleniyor. İlgili Haber Masterchef ne zaman başlıyor? 2025-2026 Masterchef yeni sezon tarihi belli oldu! UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN? Uzak Şehir dizisi 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan 28. bölümüyle birlikte ilk sezonunu tamamladı. Sezon finali yeni sezonda neler olacağına dair büyük merak uyandırırken, izleyicilerden gelen yorumlar da merakları cezbetti. Uzak Şehir’in yeni sezonunun Eylül 2025’te Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor. Ağustos ayı itibarıyla dizinin setinde hareketliliğin başlaması öngörülüyor. İlgili Haber Eşref Rüya sezon finali ne zaman belli oldu! Sevilen dizi ekranlara kısa bir ara verecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan