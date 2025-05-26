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Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzak Şehir&#039;in Özkan&#039;ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir&#039;e veda mı ediyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız’ın oturduğu ‘Uzak Şehir’ dizisi Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitliyor. Sezon finale kısa bir süre kala Uzak Şehir'in Özkan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli oldu.

Yayınlandığı ilk günden bu güne reytingleri altüst eden Uzak Şehir dizisi, tüm hızıyla yayınlanmayı sürdürüyor. Dizide ‘Özkan’ karakterini oynayan Yunus Eski’nin sezon finaline kısa bir süre kala diziden ayrılacağı konuşuluyor. 

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir’de ‘Özkan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yunus Eski'nin diziye veda edip etmeyeceği araştırılıyor. 

Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor? - 1. Resim

UZAK ŞEHİR'İN ÖZKAN'I DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nare’nin eşini oynayan Özkan Uzak Şehir'e veda ediyor. 

Son olaran Uzak Şehir dizisinin kısmi felç geçiren Özkan'ın hayatını mı kaybedeceği yoksa Nare'den vaz mı geçeceği bilinmiyor.  Ancak dizide sürpriz bir evlilik gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor? - 2. Resim

Sezon finaline bügünki bölümün yayılması itibarıyla bir bölüm kala Alya ile Cihan, Nare ile Şahin,  Zerrin ile Kaya kavuşamadı.

Her gün dip dibe olsalar da Alya ve Cihan'ın arasında Mine'nin doğuracağı erkek çocuğu girdi. Öte yandan Özkan'ın hastaneden çıkıp Nare ile evine dönme planları yaparken hiç beklemedik bir durum gelişebilir.

Birsen Altuntaş'a göre Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılacak. Dizinin sezon final bölümünün de ise şoke edici gelişmelere ve sürpriz evliliklere sahne olacağını da belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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