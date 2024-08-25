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Uzun süredir tedavi gören Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi?

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Uzun süredir tedavi gören Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi?

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Türk futbolunun yakından tanıdığı ve Beşiktaş ile Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde teknik direktörlük yapmış olan Alman futbol adamı Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır futbol dünyasında önemli başarılar elde eden Christoph Daum’un ölüm haberi, futbolseverleri derinden üzdü. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de kazandığı şampiyonluklarla tanınan Christoph Daum, aynı zamanda Almanya ve Avusturya'da da büyük başarılar elde etmişti.

Uzun süredir tedavi gören Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? - 1. Resim

CHRİSTOPH DAUM NE KANSERİYDİ?

Christoph Daum, uzun bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Tedavi sürecini kamuoyundan uzak bir şekilde yürüten Christoph Daum, ne yazık ki bu zorlu hastalığa yenik düştü. 

Uzun süredir tedavi gören Christoph Daum neden öldü, hastalığı neydi? - 2. Resim

DAUM TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Christoph Paul Daum, 24 Ekim 1953'te Almanya'nın Zwickau kentinde doğdu. Orta saha oyuncusu olarak futbol kariyerine başlayan Daum, teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında 1. FC Köln'de adım attı.

Kariyeri boyunca Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Austria Wien, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı gibi birçok önemli takımda teknik direktörlük yaptı.

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