Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluklarla Türk futbol tarihine adını yazdıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum'dan acı haber geldi.

AKCİĞER KANSERİNE YENİLDİ

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör hayatını kaybetti. Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu.

ÜMİT ÖZAT DUYURDU

Özat, Daum'un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.