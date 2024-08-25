Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
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Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran, iki takımla da şampiyonluk sevinci yaşayan Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluklarla Türk futbol tarihine adını yazdıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum'dan acı haber geldi.
AKCİĞER KANSERİNE YENİLDİ
Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör hayatını kaybetti. Acı haberi eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, sosyal medya hesabından duyurdu.
ÜMİT ÖZAT DUYURDU
Özat, Daum'un vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?
Christoph Daum 24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da dünyaya geldi. 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında futbola başlayan Daum 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu.
Daum, 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu sonrası o sezon sonunda henüz 28 yaşındayken futbol hayatına son verdi. Teknik direktörlük lisansını aldıktan sonra 1981 yılında amatör olarak çalışmaya başladı. Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı.
BEŞİKTAŞ'I BİR, FENERBAHÇE'Yİ İKİ KEZ ŞAMPİYON YAPTI
1999-2000 sezonunda Bayer Leverkusen'de, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise Fenerbahçe'de son haftada bıraktığı puanlarla şampiyonlukları kaybetti.
Türkiye'de yıllarca görev yapan Christoph Daum Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Teknik adam Türkiye'de en son Bursaspor'u çalıştırmıştı.