Valorant yeni set ne zaman gelecek? 2025 tanıtım videosu yayınlandı

Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant günümüzde popülerleşmiş bir oyun türüdür. Valorant oyuncuları tarafından yeni setin ne zaman geleceği merakla bekleniyor. Valorant yeni set ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Valorant , Riot Games tarafından geliştirilip 2 Haziran 2020 tarihinde tüm oyuncuların erişinine açılan, takım çalışmasının ön planda tutulduğu nişancı video oyunudur.

İlk olarak Ekim 2019'da Project A kod ismiyle yayınlanan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta dönemine başlamasının ardından 2 Haziran 2020'de resmiyet kazandı.

VALORANT YENİ SET NE ZAMAN GELECEK?

Valorant, yakın gelecekte geçer. Takım tabanlı bir taktik nişancı ve birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular, bahsi geçen dünyada birçok ülke kültüre göre tasarlanan bir dizi ajan karakter olarak oyuna başlar.

Ana oyunda ise, her bir takımın beş oyuncuya sahiptir ve saldıran ya da savunan takıma eşit bir şekilde bölünür. Temsilciler ise, eşi benzeri görülmeyen yeteneklerin dışında ölüm veyahut ani hareketler yoluyla hücum gerektiren eşsiz bir yetenekleri vardır.

Valorant yeni set oyununun ne zaman geleceği konusuna ilişkin şu an için yetkililer net bir bilgi vermemiştir. Konuyla alakalı bilgi verildiği takdirde haberimiz güncellenecektir. Son olarak 22 Haziran 2025 tarihinde Valorant 2025 tanıtım videosu paylaşılmıştır.

VALORANT NASIL OYNANIR?

Valorant oyununa yeni başlayan her oyuncu ilk olarak "klasik" bir tabanca ve bir "özel yetenek" ile başlar. Her turun başında oyuncular silah ve yeteneklerini satın alabilir. Bu satın alımlar, oyunun içindeki ekonomik siteme göre ilerlemektedir.

Oyunda hafif makineli tüfekler, av tüfeği, makineli tüfek, saldırı tüfeği ve keskin nişancı tüfeği gibi birçok silah türü vardır. "Spectre","Odin" ve "Vandal" gibi otomatik ve yarı otomatik silahlar, oyuncuların doğru bir şekilde atış yapabilmesi için geri tepme modeline sahiptir.