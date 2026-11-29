İstanbul, Bursa ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Vatandaşlar ise ''Vapurlar çalışıyor mu, vapur seferleri iptal mi?'' sorularını araştırmaya başladı. 29 Kasım 2026 Pazar günü İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

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İstanbul-Bursa, İstanbul-Bandırma ve Armutlu güzergahlarında çok sayıda deniz otobüsü seferi yapılamayacak. Şehir Hatları'nda ise bazı hatlar tamamen ya da belirli iskele uğramaları kapsamında sefer dışı kaldı. Peki, Vapurlar çalışıyor mu, vapur seferleri iptal mi? İşte, 29 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler...

Vapurlar çalışıyor mu, vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU, VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Kasım'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi veya belirli iskelelere uğrama yapılmayacağı duyuruldu. İptaller özellikle İstanbul-Bursa, Armutlu ve Bandırma bağlantılı seferlerde yoğunlaştı. Şehir Hatları'nda ise bazı hatlar sefer dışı kalırken belirli iskele uğramalarında da düzenlemeler yapıldı. İptaller güzergah ve saate göre değişiyor.

Vapurlar çalışıyor mu, vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

29 KASIM İDO İPTAL SEFERLER



•⁠ ⁠08.30 Bursa-Kadıköy

•⁠ ⁠11.00 Taşucu-Girne

•⁠ ⁠11.15 Kabataş-Bursa

•⁠ ⁠11.30 Bursa-Kadıköy

•⁠ ⁠14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

•⁠ ⁠14.50 Kadıköy-Bursa

•⁠ ⁠15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

•⁠ ⁠15.30 Bursa-Kabataş

•⁠ ⁠15.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

•⁠ ⁠17.35 Kadıköy-Bursa

•⁠ ⁠18.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

•⁠ ⁠18.30 Bursa-Kabataş

•⁠ ⁠18.35 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

•⁠ ⁠19.00 Kadıköy-Bandırma

•⁠ ⁠20.30 Bursa-Kabataş

Vapurlar çalışıyor mu, vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

29 KASIM BUDO İPTAL SEFERLER

•⁠ ⁠08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠08.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

•⁠ ⁠10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠10.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)

•⁠ ⁠15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠17.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

•⁠ ⁠19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

•⁠ ⁠19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)

Vapurlar çalışıyor mu, vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler

29 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER

•⁠ ⁠Beykoz-Sarıyer Hattı

•⁠ ⁠Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

•⁠ ⁠Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı: Emirgan uğraması

•⁠ ⁠Çengelköy-Kabataş Hattı: Kuzguncuk uğraması

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